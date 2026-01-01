Reprodução/X Estação do esqui é uma região frequentada por turistas principalmente durante eventos festivos

Uma tragédia tomou conta da região de Crans-Montana , nos Alpes suíços, durante a festa de comemoração do réveillon. De acordo com autoridades italianas, ao menos 40 pessoas morreram após um bar pegar fogo na região, e outras 100 ficaram feridas, na madrugada desta quinta-feira (1º). A região, muito procurada por turistas, costuma receber festas e grandes eventos.

Conheça a estação do esqui, nos Alpes suíços



Reprodução/X Região de Crans-Montana, nos Alpes suíços

Crans-Montana é uma das estações de esqui mais conhecidas da Suíça e fica nos Alpes, no cantão de Valais, região de língua francesa do país. O destino é formado por duas vilas, Crans e Montana, localizadas em um planalto a cerca de 1.500 metros de altitude, com vista para algumas das montanhas mais famosas da Europa.



Reprodução/X Eventos que movimentam turismo costumam agitar a região

A região é tradicional no turismo de inverno e recebe visitantes de diversos países durante a temporada de neve. A estação conta com aproximadamente 140 quilômetros de pistas de esqui, distribuídas entre áreas para iniciantes, intermediários e esquiadores experientes. As pistas chegam a quase 3.000 metros de altitude, no glaciar Plaine Morte, um dos pontos mais altos do complexo.



Além do esqui e do snowboard, Crans-Montana oferece uma estrutura completa de lazer, com hotéis de alto padrão, restaurantes, bares e uma intensa vida noturna, especialmente no período de festas de fim de ano. O destino é conhecido pelo chamado après-ski, tradição europeia de confraternização após um dia nas pistas.



Reprodução/X Estação do esqui, nos Alpes suíços

Crans-Montana também tem importância esportiva internacional. A estação já sediou provas da Copa do Mundo de Esqui Alpino e está no calendário de eventos da Federação Internacional de Esqui (FIS), com competições programadas para a temporada de inverno.



Fora do inverno, o local continua movimentado. No verão, a região atrai turistas interessados em trilhas, ciclismo de montanha, golfe e turismo de natureza, o que faz de Crans-Montana um destino visitado ao longo de todo o ano.



A estação fica próxima da cidade de Sierre, no vale do rio Ródano, e pode ser acessada por estrada ou funicular, a partir das principais cidades suíças.

Incêndio e mortes

﻿O fogo começou por volta de 1h30 no bar Le Constellation, onde mais de cem pessoas celebravam a virada do ano. O local tem capacidade para até 400 frequentadores. Inicialmente, a polícia informou apenas que havia vítimas fatais e muitos feridos, mas, horas depois, o Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou que cerca de 40 pessoas morreram, com base em dados repassados pelas autoridades suíças.

De acordo com a polícia do cantão de Valais, equipes de resgate encontraram um cenário de grande destruição. “Há muitos feridos e muitas mortes”, afirmou o porta-voz da corporação, Gaëtan Lathion, ao destacar a gravidade da ocorrência. O número oficial de vítimas ainda pode ser atualizado, já que as autoridades seguem contabilizando os atendimentos.

Relatos iniciais apontavam para uma explosão, mas a polícia esclareceu posteriormente que se tratou de um incêndio, cuja causa ainda não foi determinada. A imprensa suíça levantou a possibilidade de que o fogo tenha começado após o uso de artefatos pirotécnicos durante um show no local, informação que ainda está sob investigação.