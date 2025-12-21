Agência Brasil Kirchner sentiu dores abdominais e precisou ser levada ao hospital

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de 72 anos, foi internada e passou por cirurgia, na noite do último sábado (20). Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por corrupção, foi diagnostica com apendicite. As informações são do jornal argentino Clarín.



Conforme o veículo, a unidade de saúde informou, mediante nota, que a ex-presidente deu entrada no hospital com dores abdominais, compatíveis com síndrome de apendicite aguda.

Após a notícia da condição de saúde de Cristina Kirchner, apoiadores ocuparam a frente do hospital e exibiram uma faixa de apoio com a frase "Nunca caminharás sozinha".

Até o momento não há comunicado oficial no perfil da ex-presidente no Instagram. A última publicação é datada do dia 18 de dezembro, mas reúne algumas mensagens que estimam melhoras. "Força, minha rainha", escreveu uma seguidora. "Força, presidenta, porque você sempre é e será a melhor", comentou outra apoiadora.

Condenação

Cristina Kirchner foi condenada, em junho de 2025, a seis anos de prisão por administração fraudulenta no caso "Vialidad", que envolveu o desvio de fundos públicos em obras rodoviárias na Patagônia durante seus governos (2007-2015).

Além disso, a condenação inclui inabilitação perpétua para cargos públicos e confisco de bens no valor de cerca de 84 bilhões de pesos argentinos. Devido a idade, Kirchner passou a cumprir a pena em casa, com uso de tornozeleira eletrônica. A prisão domiciliar foi um pedido da defesa da ex-presidente argentina.