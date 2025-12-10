Reprodução/Governo da Venezuela Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Os Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo presidente americano Donald Trump, que classificou a embarcação como “o maior petroleiro já apreendido” pelo país.

“Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, na verdade o maior já apreendido”, afirmou Trump a jornalistas durante uma mesa-redonda com empresários e autoridades do governo.

O presidente não deu detalhes sobre quem é o proprietário do navio nem sobre o destino da carga.

A apreensão ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas. Desde o início do mandato, Trump intensificou a pressão contra o governo de Nicolás Maduro, que enfrenta sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.

O petróleo é o principal recurso da Venezuela e está submetido a embargo internacional, o que obriga o país a vender sua produção no mercado paralelo, a preços mais baixos, especialmente para países asiáticos.

Além disso, o governo norte-americano acusa a administração de Maduro de atuar como um regime “narcoterrorista” e mantém uma campanha militar para interceptar embarcações suspeitas de transportar drogas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico.