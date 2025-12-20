Reprodução/NBC News Mulher é acusada de matar dois ex-maridos no mesmo dia

Uma mulher de 51 anos foi presa na Flórida, nos Estados Unidos, suspeita de matar a tiros dois ex-maridos no mesmo dia, em crimes registrados em cidades diferentes do estado.

Susan Erica Avalon foi detida na última quinta-feira (18) sob a suspeita deno condado de Manatee, na Flórida.

O xerife Rick Wells disse a NBC News, que o, quando um homem de 54 anos foi encontrado comno abdômen. Mesmo ferido, o homem conseguiu conversar com os policiais e afirmou que a. Ele foi levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

A filha de 15 anos da vítima, que também é filha de Avalon, estava na residência e relatou ter ouvido os disparos, além de ver uma pessoa usando moletom cinza e máscara deixando o local em uma minivan prata.

As investigações indicam que a suspeita teria se passado por uma entregadora de comida para fazer com que o ex-marido abrisse a porta. Registros judiciais mostram que o casal estava divorciado havia quase dez anos e mantinha disputas relacionadas à guarda dos filhos e ao pagamento de pensão alimentícia.

Após o crime, investigadores localizaram Avalon em sua casa no condado de Citrus, na Flórida, onde ela foi vista limpando o veículo suspeito com produtos de limpeza. Ao ser questionada sobre o ex-marido, ela teria respondido: “Qual deles?”.

A partir disso, as autoridades passaram a investigar o segundo ex-marido da suspeita, que morava em Tampa, também na Flórida. Com apoio da polícia local, foi confirmado que ele também havia sido baleado e morto em sua residência. A polícia informou que o caso está ligado à investigação conduzida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Manatee.

Segundo os investigadores, Avalon teria ido primeiro à Tampa para cometer o crime e, em seguida, seguido para o condado de Manatee, onde teria assassinado o outro ex-marido.

A polícia segue em busca da arma usada nos ataques e analisa o veículo da suspeita em busca de novas provas.