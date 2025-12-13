CBS no X Ataque a tiros em universidade deixa dois mortos nos EUA

Um ataque a tiros registrado neste sábado (13) no campus da Universidade Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos, deixou ao menos duas pessoas mortas e outras oito feridas, que foram socorridas em estado grave para hospitais da região. As informações são da CNN.

De acordo com autoridades locais, ainda não há presos. A administração da universidade e a prefeitura de Providence orientaram estudantes, funcionários e visitantes a permanecerem abrigados, enquanto as forças de segurança seguem atuando no local.

Em um primeiro momento, a instituição chegou a divulgar que um suspeito havia sido detido, mas a informação foi posteriormente retirada. Segundo o prefeito de Providence, Brett Smiley, nenhuma arma foi apreendida até agora, e ainda não há confirmação sobre o tipo de armamento utilizado. A principal linha de investigação indica a atuação de um único atirador.

O ataque ocorreu enquanto os alunos enfrentavam o segundo dia dos exames finais do semestre, o que aumentou a tensão no campus. Alertas de emergência foram enviados aos estudantes com orientações claras de segurança, incluindo trancar portas, silenciar celulares e permanecer escondidos até novo aviso.

A universidade também reforçou o protocolo conhecido como “correr, esconder-se ou lutar”, adotado em situações extremas de ameaça.

Os disparos tiveram início nas proximidades do edifício Barus & Holley, um complexo de sete andares que abriga a Escola de Engenharia e o Departamento de Física da Brown. O prédio reúne mais de cem laboratórios, além de salas de aula e escritórios administrativos.

O primeiro alerta oficial foi emitido às 16h22 no horário local (18h22 em Brasília). Um segundo comunicado, divulgado por volta das 17h, mencionava um suspeito sob custódia, mas foi rapidamente substituído por uma atualização que confirmava a ausência de detenções. O chefe da polícia da universidade classificou o cenário como “em constante evolução”.

No fim da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma rede social que havia sido informado sobre o ocorrido e prestou solidariedade às vítimas e aos familiares.

Enquanto a ocorrência seguia em andamento, estudantes foram orientados a permanecer em seus prédios, e moradores da região receberam recomendações para evitar a área. Um policial chegou a alertar jornalistas para que se mantivessem abrigados em seus veículos, diante do risco ainda existente.





As autoridades destacaram que as informações são preliminares e podem mudar à medida que a investigação avança. Segundo Kristy DosReis, chefe de informações públicas de Providence, equipes policiais seguem coletando dados e analisando a cena. O FBI também confirmou apoio às investigações.

Fundada em 1764, a Universidade Brown integra o seleto grupo da Ivy League, ao lado de instituições como Harvard, Yale e Princeton. Atualmente, a universidade reúne mais de 10 mil estudantes e é considerada uma das mais tradicionais e influentes dos Estados Unidos.