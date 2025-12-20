Paulo Pinto/Agência Brasil Estrada em São Paulo

Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas se deslocam para comemorar as festas de Natal e Ano Novo em outros municípios ou mesmo outros estados. Em São Paulo, a expectativa é de que 40 milhões de veículos circulem pelas rodovias estaduais nos próximos dias.

Entre os dias 23 e 29 de dezembro, devem passar 20 milhões de veículos, enquanto entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, devem trafegar 19,8 milhões.

As concessionárias das rodovias esperam atender à demanda dos usuários pondo em prática o Plano Operacional Especial (POE), que tem o objetivo de evitar a sobrecarga dos serviços. Equipes de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e praças de pedágio funcionam com equipe reforçada e atenção máxima.

As concessionárias preveem alta movimentação no fim de ano, com destaque para a AutoBan, com 6 milhões de veículos, Rodoanel Oeste, com 2,8 milhões, e Anchieta-Imigrantes, com 2,2 milhões. As pistas operadas pelas empresas Ecopistas, SPMar, Raposo Castello e EixoSP também devem registrar aumento no tráfego.

Durante todo o período, os postos de atendimento e as áreas de descanso para caminhoneiros seguirão abertos, oferecendo estrutura com banheiros e bebedouros sob protocolos sanitários. Para ajudar no planejamento do trajeto, as concessionárias divulgarão as condições do trânsito em seus sites, redes sociais e rádios locais, além de integrar as informações junto à ARTESP.

Segurança

Com o maior fluxo de pessoas, carros, caminhões e ônibus pelas estradas, o cuidado com a segurança tem que ser redobrado. A Polícia Militar Rodoviária irá monitorar as estradas por meio de suas câmeras integradas, com atenção a acidentes e engarrafamentos, alinhada ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).

Evitando esperar na fila

Uma das principais ferramentas para não perder tempo no trânsito nesse deslocamento de férias é utilizar o sistema Siga Fácil. Em rodovias que já aplicam o sistema, sua placa é reconhecida e você tem até 30 dias para pagar o pedágio, sem precisar contar as moedas do porta-luvas ou ficar esperando para passar em pórticos tradicionais.

Confira se as rodovias com pedágios que usam o Siga Fácil estão no seu roteiro de viagem:

Noroeste Paulista (Ecovias Noroeste Paulista)

Rodovia Carlos Tonanni (SP-333), km 110 – Jaboticabal (SP)

Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), km 179 – Itápolis (SP)

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), km 307 – Dobrada (SP)

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), km 357 – Taiúva (SP)

Tamoios/Contorno Sul (Tamoios)

Rodovia dos Tamoios, no Contorno Sul (SPI-097/055), km 13+500 – Caraguatatuba-SP

Raposo Tavares (Motiva/CCR Sorocaba)

Rodovia Raposo Tavares (SP-270), kms 48, 83 e 111 – São Roque, Alumínio e Araçoiaba da Serra

Pórticos de monitoramento sem cobrança nos kms 37, 58, 72, 95 e 101

Concessionária: Motiva / CCR Sorocabana

Lote Litoral Paulista (Novo Litoral)