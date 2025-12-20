Reprodução Japa do PCC

Conhecida como “Japa do PCC”, Karen de Moura Tanaka Moris, presa desde fevereiro de 2024, recebeu autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para passar o Natal e o Ano Novo em casa. Karen é investigada por lavagem de dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Karen terá de 20 de dezembro a 5 de janeiro para passar com a família em Santos, no litoral de São Paulo. A decisão foi tomada pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, que ainda determinou o uso de tornozeleira eletrônica e o impedimento de sair da residência aos finais de semana e à noite, como medidas cautelares.

Prisão

Karen foi presa em 8 de fevereiro de 2024, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, com mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo. A investigada é suspeita de operar um esquema de lavagem de dinheiro criado por seu marido falecido, Wagner Ferreira da Silva, membro da facção, morto em 2018.

Após a execução do marido, conhecido como “Cabelo Duro”, Karen teria passado a gerir a atividade criminosa.

Segundo a Polícia Civil, Karen lavava o dinheiro do tráfico de drogas da Baixada Santista por meio de empresas de fachada. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontou que as empresas movimentavam cerca de R$ 35 milhões.