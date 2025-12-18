Um caso chocante agitou os noticiários dos Estados Unidos neste fim de ano. Após uma denúncia anônima, a polícia norte-americana localizou uma mulher que havia desaparecido há mais de 40 anos. A mulher desapareceu quando tinha apenas 3 anos de idade. À época, a mãe da vítima foi preso por suspeita de sequestro.
Em abril de 1983, Debra Newton avisou ao seu marido que se mudaria de Louisville para a Geórgia, em virtude de uma oportunidade de emprego. No lugar de encontrar o marido, Debra saiu mais cedo e desapareceu com Michelle, sua filha de apenas três anos.
Segundo o comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson, a primeira ação de Debra não surpreendeu a Joseph, seu marido, já que o mesmo havia acreditado na suposta história de que a mulher havia se mudado para trabalhar na Geórgia. Entre 1984 e 1985, Joseph passou a desconfiar do sumiço, já que não tinha mais informações nem da esposa e nem da filha.
De acordo com a WFTV9, até meados dos anos 2000, quando o caso foi arquivado, Debra foi considerada uma das oito fugitivas mais procuradas pelo FBI por sequestro de parentes. Já em 2005, Michelle acabou tendo o seu nome retirado das buscas nos bancos de dados de crianças desaparecidas, e, mesmo com o pedido para retornar às buscas em 2016, as autoridades se negaram a procurá-la por falta de pistas.
O caso Michelle foi desevendado após uma pessoa informar no programa norte-americano Crime Stoppers que supostamente conheceu a mulher. Além de ter se casado, Michelle, que vive em The Villages, na Flórida, trocou o seu nome para Sharon Nealy.
Atualmente com 46 anos, Michelle não tinha noção de que estava desaparecida. A mãe, Debra, passou por audiência de custódia e foi libertada assim que um parente pagou a fiança, de acordo com a imprensa estadunidense.