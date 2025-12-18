Reprodução/NCMEC/ Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson Mulher desaparecida aos três anos reaparece após 40 anos

Um caso chocante agitou os noticiários dos Estados Unidos neste fim de ano. Após uma denúncia anônima, a polícia norte-americana localizou uma mulher que havia desaparecido há mais de 40 anos. A mulher desapareceu quando tinha apenas 3 anos de idade. À época, a mãe da vítima foi preso por suspeita de sequestro.

Em abril de 1983, Debra Newton avisou ao seu marido que se mudaria de Louisville para a Geórgia, em virtude de uma oportunidade de emprego. No lugar de encontrar o marido, Debra saiu mais cedo e desapareceu com Michelle, sua filha de apenas três anos.

Segundo o comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson, a primeira ação de Debra não surpreendeu a Joseph, seu marido, já que o mesmo havia acreditado na suposta história de que a mulher havia se mudado para trabalhar na Geórgia. Entre 1984 e 1985, Joseph passou a desconfiar do sumiço, já que não tinha mais informações nem da esposa e nem da filha.

Reprodução/WLYK Joseph e Michelle Newton se reencontram após mais de 40 anos

De acordo com a WFTV9, até meados dos anos 2000, quando o caso foi arquivado, Debra foi considerada uma das oito fugitivas mais procuradas pelo FBI por sequestro de parentes. Já em 2005, Michelle acabou tendo o seu nome retirado das buscas nos bancos de dados de crianças desaparecidas, e, mesmo com o pedido para retornar às buscas em 2016, as autoridades se negaram a procurá-la por falta de pistas.

Reprodução/WLYK Debra Newton foi libertada após um parente pagar fiança

O caso Michelle foi desevendado após uma pessoa informar no programa norte-americano Crime Stoppers que supostamente conheceu a mulher. Além de ter se casado, Michelle, que vive em The Villages, na Flórida, trocou o seu nome para Sharon Nealy.

Atualmente com 46 anos, Michelle não tinha noção de que estava desaparecida. A mãe, Debra, passou por audiência de custódia e foi libertada assim que um parente pagou a fiança, de acordo com a imprensa estadunidense.