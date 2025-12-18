Reprodução/Facebook O influenciador e empresário Renato Cariani

O influenciador e empresário Renato Cariani movimentou cerca de R$ 31,5 milhões em um intervalo de cinco meses, entre julho e dezembro de 2023.

As informações sobre a movimentação financeira, considerada incompatível com a capacidade financeira declarada, fazem parte de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), encaminhado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.



O material foi obtido pela CPMI no contexto de apurações sobre possíveis ilícitos financeiros.

A incompatibilidade reforça suspeitas sobre a origem dos recursos.

De acordo com o relatório, aproximadamente R$ 19,5 milhões correspondem a créditos e R$ 11,9 milhões a débitos no período analisado.



Renato Cariani é réu no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, juntamente com outras quatro pessoas.



Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), o grupo teria fornecido mais de 12 toneladas de produtos químicos utilizados como insumos para a produção de entorpecentes, como crack e cocaína.



Investigações

Ainda segundo as investigações, a Polícia Federal (PF) identificou ao menos 60 transações consideradas dissimuladas, realizadas por meio de interpostas pessoas, com depósitos em espécie provenientes, em tese, da atividade ilícita, o que caracteriza indícios de lavagem de dinheiro.



Entre os produtos apreendidos estão fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Somados, os materiais poderiam se transformar em mais de 19 toneladas de cocaína e crack.



A investigação começou após uma operação da Polícia Federal contra a empresa Anidrol , indústria química da Grande São Paulo, da qual Cariani é sócio.

Conforme os autos, o esquema também incluía notas fiscais falsas para mascarar transações.





Cariani nega todas as acusações e o processo segue na Justiça paulista.



Paralelamente, a CPMI do INSS analisa os dados financeiros e possíveis irregularidades envolvendo o influenciador.



O Portal iG tentou contato com a assessoria de Renato Cariani, mas, até o momento, não obteve resposta. Assim que houver retorno, esta reportagem será atualizada.