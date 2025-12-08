Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Prédio da Caixa Econômica Federal

As inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal se encerram, às 23h59, desta segunda-feira (8). O processo de candidaturas é realizado através do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.

Ao todo, o processo seletivo oferta 184 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para nível superior. Conforme o edital, os salários variam de R$ 12.371 até R$ 16.495.

Além da remuneração, os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O processo seletivo

Segundo o edital, o concurso conta com cinco etapas: provas objetivas, prova discursiva, avaliação de títulos, procedimento de verificação da condição declarada e procedimentos admissionais.



Ainda segundo a normativa, as provas objetivas e discursiva estão previstas para o dia 1 de fevereiro de 2026, com realização sumultânea e duração de cinco horas.

Os incritos poderão consultar os locais das provas a partir de 27 de Janeiro de 2026, na Área do Candidato, no site da Fundação Cesgranrio. Já o resultado das provas e avaliação de títulos estão marcados para 11 de março. O rusultado final deve sair no dia 26 de maio.







