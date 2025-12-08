Foto: Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro Casarão desaba no bairro do Catete

Um desabamento parcial de um imóvel no Catete, na Zona Sul do Rio, deixou 16 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (8). O acidente aconteceu por volta de 4h30 (horário de Brasília) em um sobrado localizado na Rua Tavares Bastos, esquina com a Rua Bento Lisboa, nº 37.

informou que foi acionado às 4h36 (horário de Brasília) para atender a um desabamento de edificação no local. Segundo a corporação, a parte dos fundos da edificação, que possui dois pavimentos e um subsolo, desabou sobre outra estrutura. A maioria das vítimas foi resgatada com ferimentos leves.

Foto: Corpo de Bombeiros Bombeiros atuam no resgate após desabamento de imóvel no Catete

Cerca de 50 militares atuam na ocorrência, incluindo especialistas doe docom apoio de drones com câmeras térmicas, que ajudam na identificação de possíveis vítimas sob as estruturas.



De acordo com os bombeiros, muitas pessoas ficaram presas sob concreto, madeira e estruturas metálicas, o que exigiu o corte de partes do aço para que os resgates pudessem ser realizados.

Até o momento, 16 pessoas foram resgatadas, a maioria com ferimentos leves. Segundo as equipes, há informação de que ao menos uma vítima, que ainda não foi localizada, ainda possa estar presa nos escombros.

Em avaliação técnica preliminar, a Defesa Civil Municipal informou que o imóvel é antigo e, apesar do desabamento parcial dos dois pavimentos na parte dos fundos, a fachada da edificação permaneceu intacta. Não há registro de mortes até o momento.

Foto: Centro de Operações Rio Rua Tavares Bastos foi interditada para o trabalho das equipes de resgate

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que a Rua Tavares Bastos segue interditada, na altura da Rua Bento Lisboa, para permitir a atuação das equipes de emergência.



Além do CBMERJ, atuam na ocorrência a Defesa Civil Municipal, a CET-Rio, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Subprefeitura da Zona Sul, a Guarda Municipal, a Light, a Polícia Militar e a GEO-Rio. Após o socorro de todas as vítimas, uma nova vistoria técnica será realizada para avaliar os riscos estruturais do imóvel e das edificações vizinhas.



