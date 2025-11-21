Reprodução/Wikimedia Commons Urso pardo ataca alunos e professores em escola no Canadá e deixa 11 feridos.

Onze pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um urso pardo atacar um grupo de crianças e professores em uma trilha de Bella Coola, na Colúmbia Britânica, no Canadá. As informações são do The Guardian.

O ataque ocorreu na tarde desta quinta-feira (20) quando, estudantes do quarto e quinto ano caminhavam por uma trilha acompanhados por professores.

De acordo com a porta-voz dos serviços de emergência médica da região, Brian Twaites, duas pessoas ficaram gravemente feridas. As demais foram atendidas no local e não precisaram ser levadas ao hospital.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Verônica Schooner, mãe de uma das crianças, afirmou que os professores tentaram impedir o ataque utilizando spray de pimenta, mas um dos deles "levou a pior". O homem ficou gravemente ferido e precisou ser resgatado de helicóptero.





Verônica relatou que seu filho de 10 anos chegou a sentir a pelagem do animal. "Ele disse que o urso correu muito perto dele, mas estava indo atrás de outra pessoa", explicou.

Policiais armados e equipes de conservação ambiental foram acionados e seguem procurando o urso, descrito como "agressivo". O governo orientou a população a permanecer em casa e providenciou um serviço de transporte para evitar a circulação de pessoas pelas ruas.

"Estamos devastados pelas pessoas e famílias afetadas pelo incidente com o urso. Todos os envolvidos estão recebendo atendimento médico e nossa prioridade é garantir que estejam em segurança”, disse o chefe da Nação Nuxalk, Samuel Schooner, por meio de comunicado.

A direção da escola Acwalcta, informou que a instituição estará fechada nesta sexta-feira (21), mas que os serviços de aconselhamento seguem disponíveis.

Ursos pardos são comuns na região e têm um profundo significado cultural para os povos tradicionais de Bella Coola. Muitas dessas comunidades estiveram, inclusive, na linha de frente na luta para acabar com a caça de ursos pardos na Colúmbia Britânica.