Reprodução/redes sociais Incêndio consumiu quatro arranha-céus

Moradores do complexo Wang Fuk Court, em Hong Kong, foram informados de que a Prestige Construction & Engineering tinha “ficha limpa” em segurança antes de ser contratada para uma obra que, mais tarde, se tornaria alvo de investigação após um dos incêndios mais mortais da cidade.

Porém, documentos obtidos pela agência Reuters mostram que a consultoria Will Power Architects garantiu aos proprietários que a empresa não tinha histórico de penalidades, o que foi desmentido por registros oficiais.

O desastre no complexo habitacional, no distrito de Tai Po, é o incêndio mais mortal em Hong Kong em mais de 75 anos, deixando pelo menos 146 mortos e dezenas de desaparecidos.



Segundo o Departamento do Trabalho do país, a Prestige havia sido multada mais de 15 vezes entre 2016 e 2019 por irregularidades como instalação inadequada de andaimes e falhas elétricas.

Mesmo assim, a consultoria recomendou a empresa, que acabou vencendo o contrato milionário para renovar o conjunto habitacional.

A obra logo gerou queixas: moradores reclamaram de trabalhadores fumando no local, materiais inflamáveis nas estruturas e custos que mais que dobraram em relação ao valor apresentado no processo de licitação. Alguns tentaram até derrubar a liderança da associação de moradores e revogar o contrato, mas encontraram resistência interna.

As tensões se agravaram após o incêndio de 26 de novembro, que já deixou ao menos 159 mortos e levou à abertura de investigações por homicídio e corrupção.

Autoridades afirmam que parte da malha usada nos andaimes não atendia às normas de segurança contra incêndio e que as placas de espuma instaladas nas janelas eram altamente inflamáveis.

A polícia prendeu responsáveis da Prestige e da Will Power, enquanto agências reguladoras admitem que chegaram a assegurar aos moradores que o material de proteção era seguro.



