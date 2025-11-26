Reprodução/X Um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto habitacional em Hong Kong.

Pelo menos 36 pessoas morreram e 279 permanecem desaparecidas após um incêndio de grandes proporções atingir um conjunto habitacional nesta quarta-feira (26), em Tai Po, Hong Kong. As informações são do South China Morning Post.

De acordo com o chefe do Executivo da região, John Lee Ka-chiu, as chamas destruíram sete blocos residenciais e cerca de 29 pessoas foram hospitalizadas. Destas, sete estão em estado grave.





Quase 10 horas após o início do incêndio, as chamas ainda se alastram e seguem devastando andaimes de bambu e telas verdes que cobriam os edifícios, que estavam passando por reformas desde julho de 2024.

Reprodução/X Incêndio de grandes proporções deixa ao menos 36 mortos em Hong Kong.





Os bombeiros afirmaram que não conseguiram chegar aos telhados dos apartamentos de 31 andares devido às altas temperaturas. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

O presidente da China, Xi Jinping, expressou suas condolências às vítimas. O líder ainda chamou "todos os esforços para extinguir o incêndio e minimizar as vítimas e os prejuízos".

O Wang Fuk Court, é composto por oito blocos com mais de 1900 apartamentos que abrigam 4000 moradores.