Pelo menos 36 pessoas morreram e 279 permanecem desaparecidas após um incêndio de grandes proporções atingir um conjunto habitacional nesta quarta-feira (26), em Tai Po, Hong Kong. As informações são do South China Morning Post.
De acordo com o chefe do Executivo da região, John Lee Ka-chiu, as chamas destruíram sete blocos residenciais e cerca de 29 pessoas foram hospitalizadas. Destas, sete estão em estado grave.
Quase 10 horas após o início do incêndio, as chamas ainda se alastram e seguem devastando andaimes de bambu e telas verdes que cobriam os edifícios, que estavam passando por reformas desde julho de 2024.
Os bombeiros afirmaram que não conseguiram chegar aos telhados dos apartamentos de 31 andares devido às altas temperaturas. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.
O presidente da China, Xi Jinping, expressou suas condolências às vítimas. O líder ainda chamou "todos os esforços para extinguir o incêndio e minimizar as vítimas e os prejuízos".
O Wang Fuk Court, é composto por oito blocos com mais de 1900 apartamentos que abrigam 4000 moradores.