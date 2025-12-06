Agência Brasil Michelle Bolsonaro postou texto em rede social





A família Bolsonaro consolidou o apoio ao nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) como pré-candidato à Presidência em 2026, após semanas de atritos internos e divergências sobre alianças regionais. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, divulgaram comunicados em que defendem a escolha do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro ao cargo.

Eduardo pede o fim de “disputas menores” dentro da direita, segundo ele, Flávio assume o desafio “mesmo sabendo o tamanho das dores que isso traria” e deve representar os ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso na sede da Polícia Federal em Brasília.

“Meu irmão erguerá a bandeira dos ideais do nosso pai. Ele será o rosto da esperança em meio ao medo; da liberdade em meio à opressão”, afirmou Eduardo. O deputado também disse que a prisão do pai retirou da população a chance de escolhê-lo novamente, mas que isso não enfraqueceu o movimento político.

Pouco após o anúncio, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também declarou apoio público ao senador. Em publicação nas redes sociais, desejou bênçãos ao cunhado: “Que Deus te abençoe nesta nova missão pelo nosso amado Brasil. Que o Senhor conduza o teu caminho para o bem da nação.”

A manifestação ocorreu logo depois de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, publicar nota confirmando que Flávio é o nome indicado por Jair Bolsonaro. “Se Bolsonaro falou, está falado”, escreveu o dirigente.

A sinalização pública de apoio de Michelle ameniza o clima após o recente desentendimento entre ela e Flávio por causa das articulações no Ceará. A ex-primeira-dama, que venceu a disputa interna sobre o palanque local, havia sido criticada por Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro ao se opor à aproximação com o ex-presidenciável Ciro Gomes.

Anúncio

A pré-candidatura foi oficializada nesta sexta-feira (5), quando Flávio divulgou uma mensagem confirmando que foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro para liderar o projeto político do grupo. A definição teria ocorrido durante visita ao ex-presidente na PF.

“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão de Jair Messias Bolsonaro de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, declarou o senador.

O gesto reorganiza o tabuleiro da direita. Nos bastidores, Tarcísio de Freitas era cotado como o nome mais competitivo, mas aliados afirmam que o governador de São Paulo não desejava concorrer em 2026. A preferência por Flávio, segundo dirigentes do PL, reflete a avaliação de que apenas alguém da família teria condições de unificar o partido num momento de disputas internas e pressão de lideranças regionais.

Ainda assim, a escolha não encerra as incertezas. Parte do PL vê o anúncio como uma possível estratégia de Jair Bolsonaro para manter controle político, enquanto integrantes do Centrão avaliam que Flávio pode enfrentar dificuldade para se viabilizar eleitoralmente.



