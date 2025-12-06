Divulgação/EPR Operação especial ocorreu no feriado

A EPR Via Mineira realiza, neste sábado (6), duas intervenções na BR-040, em trechos localizados nos municípios de Nova Lima e Santos Dumont, em Minas Gerais.

As ações fazem parte do cronograma contínuo de manutenção da rodovia no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

Nova Lima: obras na pista sentido Belo Horizonte

Em Nova Lima (MG), os serviços acontecem entre 10h e 14h na pista sentido Belo Horizonte, entre os quilômetros 549 e 546, nas proximidades do viaduto do Mutuca e do Posto Mutuca. As equipes farão a instalação de placas de sinalização e o reparo de defensas metálicas.

Durante os trabalhos, haverá interdição momentânea das faixas 1 e 2 para a movimentação de caminhões da operação. Na sequência, o bloqueio será apenas da faixa 1, com o tráfego fluindo normalmente pelas faixas 2 e 3.

Santos Dumont: pare e siga nos dois sentidos

Já em Santos Dumont (MG), os reparos nas defensas metálicas ocorrerão entre os quilômetros 740 e 742, próximos ao Posto Santos Dumont, nos dois sentidos da via. Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas, será implantada a operação pare e siga no trecho.

Orientação aos motoristas

Segundo a concessionária, todas as intervenções contarão com sinalização reforçada e orientação no local, com o tráfego sendo monitorado pelo Centro de Controle Operacional (CCO). A empresa recomenda que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passar pelas áreas em obras.