Reprodução/redes sociais Eduardo Bolsonaro faz pedido no Muro das Lamentações

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (4), em Jerusalém, em que aparece colocando do um bilhete no Muro das Lamentações, com o pedido pela libertação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em português e inglês, o recado no pedaço de papel dizia: “Solta o Bolsonaro”. Assista:



Nas imagens, Eduardo Bolsonaro mostrando o bilhete, dobra e o insere entre as pedras. Depois, toca o muro por alguns segundos.



O local sagrado é um dos mais importantes do judaísmo. Judeus do mundo inteiro vão até o muro para rezar, meditar e fazer pedidos.



Segundo a tradição, orações feitas ali ficam mais próximas de Deus. Por isso, é comum que fiéis escrevam bilhetes com pedidos e agradecimentos e os coloquem entre as frestas das pedras.



Periodicamente, esses papéis são recolhidos e enterrados de forma respeitosa em um cemitério judaico.



Eduardo Bolsonaro está desde fevereiro nos Estados Unidos. No mês passado, ele se tornou réu por crime de coação por tentar interferir, junto ao governo Trump, no julgamento do processo que envolve Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.



Já o ex-presidente está cumprindo pena na S uperintendência da Polícia Federal de Brasília (DF) desde 25 de novembro.







O filho de Bolsonaro está em Israel para, segundo ele, participar de reuniões com autoridades locais, incluindo um encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Ele também publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Netanyahu., no Knesset (parlamento israelense).

