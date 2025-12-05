PF/ Divulgação PF e Receita apreendem 1,2 tonelada de cocaína em Confins

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cocaína no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Uma operação da PF e da Receita resultou na apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cocaína no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. A droga tinha como destino o tráfico internacional e estava programada para embarcar em um voo com destino a Madri, na Espanha.





A droga tinha como destino o tráfico internacional e estava programada para embarcar em um voo com destino inicial a Lisboa, em Portugal, tendo Madri, na Espanha, como rota final.

De acordo com as autoridades, o entorpecente estava armazenado em grandes blocos prensados, camuflados em meio a uma carga regular.

A identificação do material suspeito foi possível após o compartilhamento de informações da Equipe de Análise de Risco do Aeroporto de Guarulhos (GRU), que levantou alertas sobre a remessa e acionou as demais unidades.

Com base nos dados recebidos, equipes da PF e da Receita em Confins passaram a monitorar a movimentação da carga até localizá-la e realizar a interceptação. O trabalho conjunto permitiu o mapeamento do carregamento clandestino antes que ele fosse despachado para o exterior.

A confirmação da presença de drogas ocorreu durante a vistoria realizada com apoio das equipes K9, formadas por cães farejadores treinados para localizar substâncias ilícitas. Durante a checagem, os animais indicaram os volumes suspeitos, levando à abertura dos pacotes e à constatação da cocaína.





Em nota, os órgãos federais destacaram que a operação reforça a importância da integração entre as forças de segurança e fiscalização para combater organizações criminosas que atuam no tráfico internacional de drogas.

As investigações seguem para identificar os responsáveis pelo envio da carga, bem como eventuais conexões com redes criminosas no Brasil e no exterior.