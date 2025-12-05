O Financial Times ( FT) incluiu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na lista de pessoas mais influentes de 2025. A relação foi publicada na edição do jornal britânico desta desta sexta-feira (5/12).
A lista do FT é dividida em três categorias: "criadores", "líderes" e "heróis". Segundo a publicação, ela reúne pessoas dos mundos da política, negócios, mídia, artes e esportes, cujo talento, descobertas, ideias e exemplos.
Moraes foi incluído na categoria "heróis", com outras seis personalidades mundiais que se destacaram neste ano.
O ministro brasileiro está listado ao lado de personalidades como a atriz e ativista Jane Fonda, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdana, a cantora espanhola Rosalía, o ator Stephen Graham,, o presidente da Nvidia, Jensen Huang, o bilionário Peter Thiel, o político britânico Nigel Farage, o CEO da Goldman e Sachs, David Solomon, e a escritora Margaret Atwood, entre outros.
Confira as categorias com os nomes mais influentes de 2025:
CRIADORES
Cynthia Erivo, atriz e cantora britânico-americana
Jonathan Anderson, designer de moda
Ryan Coogler, diretor e roteirista dos Estados Unidos
Helen Garner, escritora
Rosalía, cantora espanhola
Stephen Graham, ator
Bad Bunny, cantor e fenômeno global da música
LÍDERES
Jensen Huang, CEO da Nvidia
Susie Wiles, liderança política/organizacional
Safra Catz, executiva
Blaise Metreweli, liderança institucional e política
Stella Li, executiva
Peter Thiel, investidor e empresário
Zohran Mamdani, político e ativista
Nigel Farage, político britânico
Margarita Simonyan, jornalista e executiva de mídia
David Solomon, líder empresarial
Michele Kang, empresária e investidora esportiva
HERÓIS
Margaret Atwood, escritora canadense
Rory McIlroy, golfista profissional
Lotte Bjerre Knudsen, liderança e influenciadora
Zak Brown, executivo do automobilismo
Jane Fonda, atriz e ativista
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil