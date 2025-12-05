Alexandre de Moraes ganha destaque internacional em lista dos mais influentes do mundo elaborada pelo principal jornal de finanças e economia da Europa
O Financial Times ( FT) incluiu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na lista de pessoas mais influentes de 2025. A relação foi publicada na edição do jornal britânico desta desta sexta-feira (5/12).

A lista do FT é dividida em três categorias: "criadores", "líderes" e "heróis". Segundo a publicação, ela reúne pessoas dos mundos da política, negócios, mídia, artes e esportes, cujo talento, descobertas, ideias e exemplos.

Moraes foi incluído na categoria "heróis", com outras seis personalidades mundiais que se destacaram neste ano.

O ministro brasileiro está listado ao lado de personalidades como a atriz e ativista Jane Fonda, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdana, a cantora espanhola Rosalía, o ator Stephen Graham,, o presidente da Nvidia, Jensen Huang, o bilionário Peter Thiel, o político britânico Nigel Farage, o CEO da Goldman e Sachs, David Solomon, e a escritora Margaret Atwood, entre outros.

Confira as categorias com os nomes mais influentes de 2025:

CRIADORES
 Cynthia Erivo, atriz e cantora britânico-americana
 Jonathan Anderson, designer de moda
 Ryan Coogler, diretor e roteirista dos Estados Unidos
 Helen Garner, escritora
 Rosalía, cantora espanhola
 Stephen Graham, ator
 Bad Bunny, cantor e fenômeno global da música

LÍDERES
 Jensen Huang, CEO da Nvidia
 Susie Wiles, liderança política/organizacional
 Safra Catz, executiva
 Blaise Metreweli, liderança institucional e política
 Stella Li, executiva
 Peter Thiel, investidor e empresário
 Zohran Mamdani, político e ativista
 Nigel Farage, político britânico
 Margarita Simonyan, jornalista e executiva de mídia
 David Solomon, líder empresarial
 Michele Kang, empresária e investidora esportiva

HERÓIS
 Margaret Atwood, escritora canadense
 Rory McIlroy, golfista profissional
 Lotte Bjerre Knudsen, liderança e influenciadora
 Zak Brown, executivo do automobilismo
 Jane Fonda, atriz e ativista
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Ms Rachel (Rachel Griffin Accurso), criadora de conteúdo e educadora infantil

