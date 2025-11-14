Jefferson Rudy / Agência Senado Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos EUA desde fevereiro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (14), para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e torná-lo réu na Corte.

O julgamento, realizado no plenário virtual, segue até 25 de novembro, a não ser que ocorra um pedido de vista (mais prazo para análise) ou destaque (que leva o caso para sessão presencial).



Eduardo se tornará réu por crime de coação no curso do processo, segundo a PGR, por tentar interferir, nos Estados Unidos, no julgamento do processo que envolve o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.



O parlamentar também é acusado por coação devido à sua atuação em defesa de sanções ao Brasil, como tarifas de exportação, suspensão de vistos de entrada de autoridades brasileiras e aplicação da Lei Magnitsky



Votaram a favor do recebimento da denúncia os ministros Alexandre de Moraes (relator) e primeiro a votar, Flávio Dino e Cristiano Zanin.



Com isso, será aberta ação penal contra Eduardo Bolsonaro.

Sua defesa é realizada pela Defensoria Pública da União (DPU), uma vez que o deputado, atualmente morando nos Estados Unidos, não apresentou resposta à acusação.



A DPU argumenta que as manifestações atribuídas ao parlamentar se limitam a opiniões políticas, críticas a decisões judiciais e avaliações sobre política externa.



Os votos



Para Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a votar, a “grave ameaça” exigida pelo tipo penal ficou configurada pela articulação internacional destinada a constranger o tribunal.

Segundo ele, Eduardo buscou “criar ambiente de intimidação sobre as autoridades responsáveis pelo julgamento de Jair Messias Bolsonaro” e sobre aquelas envolvidas em eventuais discussões sobre uma proposta de anistia.



Na sequência, Flávio Dino acompanhou integralmente o relator, reforçando o entendimento de que há justa causa e robustez probatória para avançar com a ação penal.





Em seguida, o ministro Cristiano Zanin também votou pelo recebimento da denúncia, formando a maioria necessária no colegiado.



Ainda falta votar a ministra Cármen Lúcia, que também compõe o colegiado.



O ministro Luiz Fux, que antes também integrava a Primeira Turma, mudou para a Segunda Turma e não vota no caso.