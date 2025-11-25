Foto: Reprodução Maduro ao lado de militares venezuelanos em maio de 2019

Os Estados Unidos incluíram oficialmente nesta segunda-feira (24) a suposta facção venezuelana Cartel de los Soles em uma lista de "organizações terroristas estrangeiras". Segundo Washington, o grupo, supostamente liderado pelo ditador Nicolás Maduro, seria responsável por "violência em todo o hemisfério".

Cartel de los Soles significa "cartel dos sóis" em português e é uma referência a insígnias em formato de sol usadas por militares venezuelanos.

A lista de "organizações terroristas estrangeiras" elaborada pelos EUA impõe medidas como congelar fundos, proibir que americanos realizem transações com os sancionados e promover a cooperação internacional para investigações criminais.

Nos últimos meses, os EUA têm aumentado a pressão sobre o regime de Maduro, afirmando que seu governo é ilegítimo e que está fortemente envolvido com o narcotráfico.

Em meio a essa tensão, os EUA têm redobrado esforços para pintar o topo do regime venezuelano como uma organização criminosa e terrorista, algo que está sendo encarado por especialistas como a busca de uma justificativa para ações mais duras da Casa Branca contra o governo chavista.

O regime de Maduro, por sua vez, descreve o Cartel de los Soles como uma "ficção" promovida por Washington. Analistas apontam que o regime venezuelano é extremamente corrupto e tem membros envolvidos com narcotráfico, mas são céticos em relação à existência do Cartel de los Soles da forma como os EUA descrevem a suposta facção.

O que o governo Trump diz

Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Nicolás Maduro e outros 14 altos-membros do regime de narcoterrorismo, corrupção e tráfico de drogas, acusando-os de atuarem como "líderes e gestores" do Cartel de los Soles.

De acordo com informações fornecidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês), o Cartel de los Soles fornece apoio material e logístico a outras organizações criminosas como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa, bem como a grupos de narcotraficantes que transportam drogas da Colômbia para os EUA e a Europa.

Isso seria feito principalmente por meio da liberação de rotas que cruzam a América Latina e a América Central. A proteção do regime chavista também permitiria aos narcotraficantes realizar operações de lavagem de dinheiro.

Em novembro de 2025, foi a vez de Departamento de Estado dos EUA designar o Cartel de los Soles como "organização terrorista estrangeira", alegando que o suposto grupo seria "responsável por violência terrorista em todo o hemisfério, bem como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. A designação também chamou o cartel de "narcoterrorista".

Em 2020, o primeiro governo Trump já havia classificado o Cartel de los Soles como uma organização criminosa, afirmando que ela seria liderada por autoridades de alto escalão do Exército venezuelano.

Em julho de 2025, foi a vez de o Departamento do Tesouro dos EUA sob Trump classificar o Cartel de los Soles como um grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). Em seguida, no início de agosto, Washington dobrou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões).

Recentemente, o presidente do Equador, Daniel Noboa, alinhado com os EUA, também designou o cartel venezuelano como grupo terrorista.

O que a Venezuela diz

Maduro e seus aliados negam qualquer envolvimento com o crime organizado e acusam Washington de buscar um pretexto para forçar uma de buscar uma mudança de regime na Venezuela.

"A Venezuela rejeita categoricamente, firmemente e absolutamente a nova e ridícula invenção do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que designa o inexistente Cartel de los Soles como uma organização terrorista", declarou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, nesta semana.

Segundo Gil, trata-se de "uma mentira infame e vil para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela, no formato clássico de mudança de regime dos EUA".

O Ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, também classificou o cartel como uma invenção. "De repente, eles [os EUA] desenterraram algo que chamam de Cartel de los Soles, que nunca conseguiram provar, porque não existe. É a narrativa do imperialismo", disse.

Já o Ministério das Relações Exteriores da Venezuelano afirmou que os argumentos do governo Trump são uma "infame e vil mentira" que busca justificar uma intervenção "ilegítima e ilegal" contra a Venezuela "sob o clássico formato americano de mudança de regime".

O que analistas dizem

Vários especialistas em Venezuela duvidam da existência do Cartel de los Soles, apontando que o nome surgiu nos anos 1990 na Venezuela como uma designação geral elaborada por jornalistas para se referir a corruptos funcionários venezuelanos e militares envolvidos com narcotráfico, que não necessariamente atuavam de maneira conectada.

Segundo analistas, com a chegada dos chavistas ao poder em 1999, o envolvimento de membros do regime com práticas ilegais se acentuou, mas ainda mão o suficiente para caracterizar uma organização formal.

Segundo essa análise, o Cartel de los Soles não seria, de fato, um cartel ou uma organização integrada ou com hierarquias definidas.

"Eles [os EUA] sabem que isso não existe", disse Phil Gunson, analista do think tank Crisis Group, ao jornal The Guardian. Ele classifica o cartel como "fictício", cujo nome é "conveniente" para ser instrumentalizado pelo governo Trump.

"É claro que há pessoas nas forças armadas envolvidas no tráfico de drogas. É claro que o governo [venezuelano] permite que elas façam isso e lhes concede impunidade para mantê-las do seu lado. Mas não existe um cartel como tal. Não há organização. Não é como se Maduro estivesse no topo dessa pirâmide organizacional dirigindo o tráfico e dizendo: 'Enviem cinco toneladas de cocaína para os EUA este mês, isso ajudará a derrubar o governo Trump'."

A InSight Crime, uma fundação baseada nos EUA e na Colômbia que estuda o mundo do crime organizado, também avaliou em agosto que é uma "simplificação excessiva" apontar que Maduro seria o chefe de tal cartel, apontando que é mais preciso descrever o Cartel de los Soles "como um sistema de corrupção no qual militares e políticos lucram trabalhando com traficantes de drogas".

Jeremy McDermott, cofundador e codiretor do InsightCrime, também disse à rede CNN que o suposto cartel "não é uma organização de tráfico de drogas tradicional e verticalmente organizada", mas na realidade uma série de células normalmente desconectadas inseridas dentro do exército venezuelano".

Já o especialista Gunson aponta que o papel de Maduro nesse esquema seria semelhante ao do ex-ditador panamenho Manuel Noriega, que foi derrubado e captura pelos EUA em 1989. qNoriega acabou sendo condenado à prisão nos EUA por sua associação com o colombiano Cartel de Medellín. Noriega era um parceiro externo do cartel, que não fazia parte diretamente da organização, mas lucrava protegendo rotas de drogas de traficantes que passavam pelo Panamá.

