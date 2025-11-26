Reprodução/ dw Aviões militares dos EUA sobrevoam perto da Venezuela

Aviões militares dos Estados Unidos foram vistos sobrevoando próximo à Venezuela, durante a segunda-feira (24).

Aviões militares dos Estados Unidos foram vistos sobrevoando próximo à Venezuela. Um bombardeiro B-52, dois caças e uma aeronave de controle operacional circularam a cerca de 65 quilômetros do território venezuelano, conforme registros do site de monitoramento FlightRadar24. pic.twitter.com/vapmbEUEZE — iG (@iG) November 26, 2025





Um bombardeiro B-52, dois caças e uma aeronave de controle operacional circularam a cerca de 65 quilômetros do território venezuelano, conforme registros do site de monitoramento FlightRadar24.

A movimentação aérea ocorreu no mesmo dia em que o governo norte-americano classificou o Cartel dos Sóis como organização terrorista e acusou o presidente Nicolás Maduro de comandar uma rede de narcotráfico, sem divulgação de provas públicas.





Ao mesmo tempo, os EUA realizaram uma demonstração de força na Base Naval de Roosevelt Roads, em Porto Rico.

Parte do destacamento militar norte-americano no Caribe se prepara para iniciar uma nova fase de operações na região, justificadas como ações de combate ao narcotráfico.

A manobra entre a costa da Venezuela e a ilha de Curaçao coincide com o cancelamento de voos comerciais internacionais, após a Administração Federal de Aviação dos EUA ( FAA) recomendar “extrema cautela” para aeronaves que sobrevoam o território venezuelano.

Como consequência, dezenas de voos com saída de Caracas foram cancelados, e todas as operações aéreas com destino à Venezuela acabaram suspensas.

*Com informações da DW