Yuri estava de folga do trabalho e aproveitava os dias ao lado da família e amigos
O brasileiro, Yuri Pereira Botelho, 36 anos,  morreu após ser atingido por um raio durante uma trilha de bicicleta, em Machu Picchu, no Peru. O acidente aconteceu em uma área de montanha na tarde da última quarta-feira (26). 

Yuri, que era engenheiro, morava nos Estados Unidos e estava aproveitando a folga ao lado da esposa, do filho de um ano e amigos. O brasileiro realizava a trilha com um amigo e um guia, quando foram surpreendidos por uma tempestade.  Um raio atingiu Yuri e o amigo, que teve ferimentos e sobreviveu.

"Coração puro"

No Instagram, o pai do engenheiro, o ex-vereador Chiquinho Botelho, conhecido como Chiquinho da Caixa, falou sobre o ocorrido e lamentou a partida precoce do filho.

"Lamento a partida precoce, mas agradeço a Deus todas as alegrias que ele nos trouxe. Foi um anjo na nossa vida e continuará a cuidar de nós no céu. Coração puro e alegria constante pautaram a vida dele. Amava o esporte e a disciplina", escreveu. 

