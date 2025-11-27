Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente Donald Trump determinou nesta quinta-feira (27) que pedidos de imigração feitos por pessoas de 19 países classificados como de alto risco passem por uma revisão mais rigorosa.

A decisão foi tomada após um cidadão afegão atacar a tiros dois membros da Guarda Nacional em Washington, nos Estados Unidos.

A mudança vale imediatamente para solicitações que já estavam em análise e para novos pedidos enviados a partir do anúncio, nesta quinta-feira.

Como será a revisão dos pedidos de imigração

A revisão determinada pelo governo Trump alcançará todos os pedidos de imigração feitos por cidadãos de 19 países listados, mesmo os que já estavam pendentes, e abrangerá tanto imigrantes quanto, em muitos casos, pedidos de vistos temporários.

A checagem será mais detalhada. Agora, as autoridades vão considerar fatores como a capacidade de cada país emitir documentos de identidade confiáveis e os protocolos de verificação desse país. Esses elementos poderão pesar negativamente na decisão final.

Os 19 países atingidos são:

Afeganistão

Burma (Mianmar)

Chade

República do Congo

Guiné Equatorial

Eritreia

Haiti

Irã

Líbia

Somália

Sudão

Iêmen

Burundi

Cuba

Laos

Serra Leoa

Togo

Turcomenistão

Venezuela

A inclusão desses países foi feita com base em uma avaliação oficial de risco, mirando garantir que somente pessoas cuja documentação e origem sejam consideradas seguras tenham chance de entrar nos Estados Unidos, segundo o anúncio do governo local.

Declaração do diretor de imigração

A orientação foi divulgada pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, responsável por fazer as análises.

“Minha principal responsabilidade é garantir que todos os estrangeiros sejam investigados e examinados ao máximo”, afirmou o diretor do órgão, Joseph Edlow.

Segundo o diretor, “i sso inclui uma avaliação da origem e dos motivos de vinda. Os eventos horríveis de ontem deixam abundantemente claro que o governo Biden passou os últimos quatro anos desmantelando padrões básicos de investigação e triagem, priorizando o reassentamento rápido de estrangeiros de países de alto risco em detrimento da segurança dos cidadãos estadunidenses".





"O governo Trump adota a abordagem oposta. Com efeito imediato, estou emitindo uma nova diretriz que autoriza os agentes do USCIS a considerarem fatores específicos de cada país como fatores negativos significativos ao analisar pedidos de imigração. Vidas estadunidenses vêm em primeiro lugar”, concluiu Edlow.