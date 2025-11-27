Reprodução Mulher morre e homem fica gravemente ferido após ataque de tubarão

Um ataque de tubarão deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido durante um banho de mar ao amanhecer em uma praia do Crowdy Bay National Park, na costa leste da Austrália, nesta quinta-feira (27), segundo a Polícia de Nova Gales do Sul. As informações são do NY Post.

Especialistas destacam que é extremamente raro que um mesmo tubarão ataque duas pessoas na mesma ocasião, algo que aumenta o mistério sobre o incidente.

O parque, localizado a cerca de 360 km ao norte de Sydney e conhecido por suas áreas de camping, pesca e trilhas, teve todas as praias da região imediatamente fechadas por tempo indeterminado.

Reprodução National Parks - Rob Mulally Mulher morta e homem ferido em raro ataque duplo de tubarão na Austrália





Ataque ao amanhecer

De acordo com o chefe de polícia Timothy Bayly, equipes de emergência foram acionadas por volta das 6h30 após relatos de que duas pessoas, ambos na casa dos 20 anos, haviam sido mordidas enquanto nadavam em Kylies Beach.

Bayly disse apenas que as vítimas “se conheciam, foram nadar juntas e o tubarão atacou”, sem detalhar o tipo de ferimento.

Antes da chegada dos paramédicos, um banhista que estava no local prestou os primeiros socorros. A mulher, porém, não resistiu e morreu ainda na praia. O homem foi levado de helicóptero para um hospital, em estado grave, porém estável.

FreePik Tubarão





O paramédico Josh Smyth destacou que a ação rápida do banhista pode ter evitado uma segunda morte.

“Preciso reconhecer o trabalho do cidadão que improvisou um torniquete na perna do homem. Isso possivelmente salvou sua vida até nossa chegada”, afirmou.

As identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente, mas veículos locais afirmam que seriam turistas europeus.

Buscas pelo tubarão

A polícia está trabalhando com especialistas para identificar a espécie envolvida no ataque. O governo estadual também instalou cinco drumlines, anzóis iscados suspensos por boias, na região para tentar capturar o animal.

A área já contava com equipamentos semelhantes ao norte, em Port Macquarie, e ao sul, em Forster, como parte de um programa para reduzir o risco de ataques.

Google Earth As identidades do homem e da mulher não foram divulgadas pelas autoridades.





Evento raro intriga pesquisadores

Gavin Naylor, diretor do Programa de Pesquisa de Tubarões da Universidade da Flórida e responsável pelo International Shark Attack File, afirmou que casos envolvendo duas vítimas atacadas pelo mesmo animal são “extremamente raros”.

“É muito incomum. Ataques individuais já são raros. Quando um tubarão morde duas pessoas na mesma ocasião, geralmente envolve tubarões-tigre. Tubarões-brancos só fariam isso em situações muito excepcionais”, explicou.

Naylor disse ainda que informações como o tamanho do tubarão, seu comportamento e a presença de presas no local serão determinantes para compreender o que ocorreu.





Histórico recente

Em 2019, dois turistas britânicos foram atacados por um único tubarão enquanto praticavam snorkel na Grande Barreira de Corais, um deles perdeu o pé.

Em setembro deste ano, um surfista morreu após ser mutilado por um tubarão em uma praia de Sydney.