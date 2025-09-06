Reprodução Homem foi socorrido na praia

O surfista Mercury Psillakis, de 57 anos, morreu após ser atacado por um tubarão na manhã deste sábado (6) em Long Reef, nas Northern Beaches de Sydney, Austrália.

Morador de Dee Why, Psillakis era pai de uma menina e surfava há décadas na região. O incidente ocorreu um dia antes da celebração do Dia dos Pais no país.

O ataque aconteceu por volta das 9h30, quando ele surfava com um grupo de cinco a seis amigos, cerca de 100 metros da costa, em um trecho sem a presença de salva-vidas.

Psillakis estava no mar havia cerca de 30 minutos quando foi atingido por um tubarão de grande porte, cuja espécie ainda está sob investigação.

Testemunhas relataram que viram o surfista e sua prancha desaparecerem debaixo d’água. Em seguida, ele foi avistado flutuando e resgatado por colegas, que o levaram até a areia.

Psillakis apresentava ferimentos graves, incluindo a perda de membros e grande perda de sangue. Equipes de emergência chegaram ao local por volta das 10h, mas não conseguiram reanimá-lo.

Após o episódio, a polícia de Nova Gales do Sul isolou Long Reef e determinou o fechamento das praias entre Manly e Narrabeen por pelo menos 24 a 72 horas. Drones, helicópteros, jetskis e barcos foram mobilizados na busca pelo animal.

Partes da prancha foram recolhidas para análise, em conjunto com especialistas do Departamento de Indústrias Primárias, que trabalham na identificação da espécie envolvida.

O grupo de surfistas de Dee Why e Long Reef se reuniu na praia em estado de choque, conforme noticiou a imprensa internacional. Amigos próximos descreveram Psillakis como um surfista experiente, conhecido entre os frequentadores locais.

No momento do ataque, um torneio de surfe júnior era realizado nas proximidades, o que levou ao cancelamento de todas as atividades aquáticas no fim de semana pelo Conselho das Northern Beaches e pela Surf Life Saving NSW.





Outros casos

O caso é o primeiro ataque fatal de tubarão registrado em Sydney desde 2022, quando o britânico Simon Nellist morreu em Little Bay. Em 2025, já foram registradas quatro mortes por tubarão no país.

Apesar disso, os números históricos apontam que a Austrália registra, em média, 20 incidentes por ano, com taxa de mortalidade inferior a uma vítima anual. Long Reef não possui rede de proteção contra tubarões, ao contrário de outras 51 praias da região, incluindo Dee Why.