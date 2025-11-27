Reprodução Ciclista é perseguido por onça e grava momentos de tensão

Um ciclista que atravessava a BR-319, no interior do Amazonas, viveu momentos de tensão ao se deparar com uma onça-pintada que surgiu repentinamente da mata e passou a segui-lo pela rodovia. O caso foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

O atleta é Serge Buzo, bielorrusso que vive no Brasil desde a pandemia, após deixar seu país devido ao regime autoritário. Ele percorre a América do Sul de bicicleta e estava documentando mais um trecho da viagem quando o encontro assustador aconteceu em uma área cercada de floresta densa.

Nas imagens, a onça aparece à beira da estrada e, logo em seguida, avança alguns metros atrás do ciclista. Percebendo a aproximação, Serge acelerou o ritmo e tomou medidas para afastar o animal: ergueu a bicicleta acima da cabeça, tentando parecer maior, e soltou um rugido grave para intimidá-lo.





A estratégia funcionou. O felino desistiu de avançar e retornou à mata, enquanto o ciclista conseguiu seguir viagem sem ferimentos.

O vídeo, que mostra todo o momento de tensão, foi publicado por Serge em suas redes sociais e rapidamente atraiu atenção do público pela proximidade do encontro e pelo sangue-frio demonstrado por ele.