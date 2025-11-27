Policiais apagam fogo em barricadas, incendiadas por criminosos
Divulgação
Policiais apagam fogo em barricadas, incendiadas por criminosos

Um tiroteio na Cidade Alta, comunidade do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, provocou o fechamento da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, e afetou a circulação de transportes na manhã desta quinta-feira (27).

Confira:  Governo do Rio remove quase 600 toneladas de barricadas em um dia

A Polícia Militar está no Complexo em uma etapa da "Operação Barricada Zero", para a desobstrução de vias em áreas de tráfico na cidade. Os agentes foram recebidos a tiros por traficantes da Cidade Alta, que fica às margens da Avenida Brasil.

Até a última atualização feita às 7h30, a Av. Brasil, que chegou a ficar completamente interditada, seguia com duas faixas fechadas nos dois sentidos. As informações foram divulgadas pela CET-Rio, o centro de controle do trânsito na cidade.

Transportes afetados

A circulação de trens urbanos do ramal de Saracuruna chegou a ser interrompida por conta da operação, mas foi normalizada pouco antes das 7h, de acordo com a Supervia, concessionária que opera o transporte.

As rotas dos ônibus também foram impactadas, com cinco linhas que precisaram ter itinerários desviados por questões de segurança. São elas: 335 Cordovil x Tiradentes; 905 Irajá x Bonsucesso; 940 Ramos x Madureira; 775 Jardim América x Madureira; e
906 Jardim América x Caju.

Barricadas incendiadas

Fumaça densa sobre o Complexo de Israel
Reprodução/redes sociais
Fumaça densa sobre o Complexo de Israel


Imagens que circulam nas redes sociais, divulgadas por moradores e pela própria polícia, mostram barricadas em chamas na manhã desta quinta. Uma grande nuvem de fumaça tomou conta da região por causa dos incêndios.

Além da Cidade Alta, a PM também atua nas comunidades do Pica Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique, Furquim Mendes e Guaporé, todas que compõem o Complexo de Israel.

Moradores das comunidades e de locais próximos relataram o clima de tensão vivido, bem como os transtornos para se deslocar pela região.

*Reportagem em atualização

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2025-11-27/tiroteio-no-complexo-de-israel-fecha-av-brasil-afeta-transito.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes