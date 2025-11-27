Divulgação Policiais apagam fogo em barricadas, incendiadas por criminosos

Um tiroteio na Cidade Alta, comunidade do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, provocou o fechamento da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, e afetou a circulação de transportes na manhã desta quinta-feira (27).

A Polícia Militar está no Complexo em uma etapa da "Operação Barricada Zero", para a desobstrução de vias em áreas de tráfico na cidade. Os agentes foram recebidos a tiros por traficantes da Cidade Alta, que fica às margens da Avenida Brasil.

Até a última atualização feita às 7h30, a Av. Brasil, que chegou a ficar completamente interditada, seguia com duas faixas fechadas nos dois sentidos. As informações foram divulgadas pela CET-Rio, o centro de controle do trânsito na cidade.

Transportes afetados

A circulação de trens urbanos do ramal de Saracuruna chegou a ser interrompida por conta da operação, mas foi normalizada pouco antes das 7h, de acordo com a Supervia, concessionária que opera o transporte.

As rotas dos ônibus também foram impactadas, com cinco linhas que precisaram ter itinerários desviados por questões de segurança. São elas: 335 Cordovil x Tiradentes; 905 Irajá x Bonsucesso; 940 Ramos x Madureira; 775 Jardim América x Madureira; e

906 Jardim América x Caju.

Barricadas incendiadas

Reprodução/redes sociais Fumaça densa sobre o Complexo de Israel





Imagens que circulam nas redes sociais, divulgadas por moradores e pela própria polícia, mostram barricadas em chamas na manhã desta quinta. Uma grande nuvem de fumaça tomou conta da região por causa dos incêndios.

Além da Cidade Alta, a PM também atua nas comunidades do Pica Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique, Furquim Mendes e Guaporé, todas que compõem o Complexo de Israel.

Moradores das comunidades e de locais próximos relataram o clima de tensão vivido, bem como os transtornos para se deslocar pela região.

*Reportagem em atualização