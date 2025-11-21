Reprodução X Avião cai durante apresentação e piloto morre; assista

O piloto de um caça indiano morreu nesta sexta-feira (21) após a aeronave cair durante um voo de demonstração no Dubai Air Show, informou a Força Aérea da Índia (IAF). O acidente ocorreu por volta das 14h10 (horário local), quando o HAL Tejas, aeronave de combate utilizada pela força aérea indiana, perdeu controle e mergulhou em direção ao solo dentro da área do aeroporto Al Maktoum. As informações são da ABC.

O piloto de um caça indiano morreu nesta sexta-feira (21) após a aeronave cair durante um voo de demonstração no Dubai Air Show, informou a Força Aérea da Índia (IAF). O acidente ocorreu por volta das 14h10 (horário local), quando o HAL Tejas, aeronave de combate perdeu controle. pic.twitter.com/YIaPDkxFjS — iG (@iG) November 21, 2025





Segundo a IAF, o piloto sofreu ferimentos fatais.

“A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a perda de vida e presta solidariedade à família enlutada neste momento de dor”, diz a nota oficial.

A instituição também anunciou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente.

Testemunhas relataram que uma densa nuvem de fumaça negra se formou sobre o aeroporto enquanto equipes de emergência e combate a incêndio se deslocavam rapidamente para o local. O Dubai Media Office confirmou que serviços de resgate atuaram imediatamente após a queda.

O acidente ocorreu no último dia do evento, que atraiu famílias e entusiastas da aviação para acompanhar apresentações aéreas. Apesar do impacto, o show retomou sua programação cerca de uma hora e meia depois, com a equipe acrobática russa Russian Knights realizando voo enquanto equipes ainda trabalhavam na área do desastre.

O HAL Tejas é o caça desenvolvido na Índia pela estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Leve e monomotor, o jato é parte essencial dos planos do país para reforçar sua frota militar diante do avanço da presença chinesa no sul da Ásia.

Em setembro, o Ministério da Defesa indiano assinou contrato para adquirir 97 unidades adicionais do modelo, com entregas previstas para começar em 2027. Outro acordo, firmado em 2021 para 83 aeronaves, enfrenta atrasos por falta de motores importados dos Estados Unidos.





Um dia antes do acidente, o governo indiano havia desmentido nas redes sociais rumores sobre um suposto vazamento de óleo em uma aeronave Tejas em exibição no evento, classificando as postagens como falsas e prejudiciais à reputação do programa de defesa.

Ainda não há confirmação se o avião envolvido no acidente era o mesmo alvo das especulações. No ano passado, outro Tejas caiu no estado de Rajasthan, na Índia, mas o piloto conseguiu se ejetar e sobreviveu.