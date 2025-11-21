O litoral de São Paulo tem 53 praias impróprias para banho, conforme relatório divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Desse total, 8 estão localizadas no Litoral Norte e as demais no Litoral Sul (45).
Ao todo, a Cetesb avaliou 175 praias. Segundo a companhia, 122 estão próprias para banho, sendo a maioria situada no Litoral Norte. Já no Sul apenas 18 têm situação balneária apropriada.
A avaliação segue os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e classifica a praia entre “Própria” e “Imprópria”. Para o levantamento, é levado em consideração quantidade de bactérias fecais coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas em cada ponto do litoral.
Cuidados
Durante este feriado prolongado, a expectativa é que o litoral paulista receba um expressivo quantitativo de visitantes. Por isso, a Cetesb recomenda alguns cuidados:
- Evitar banho de mar em praias classificadas como impróprias;
- Evitar banho de mar 24 horas após as chuvas;
- Não ingerir água do mar
- Não levar animais à praia