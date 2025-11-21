Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Último dia da COP30 em Belém começa sob expectativa de conclusão das negociações

A sexta-feira (21) começou com expectativa de conclusão das negociações, após o incêndio que atingiu dois pavilhões e provocou a evacuação da Zona Azul do evento.

Delegações de diversos países já iniciaram a desmontagem dos pavilhões e retiram os materiais trazidos para o evento, garantindo a guarda de todos os objetos. A área permaneceu fechada até as 20h40 de ontem, com pessoas aguardando do lado de fora por orientações das autoridades.

Segundo o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante a COP30, 27 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça.

Todas receberam assistência médica, e 21 já tiveram alta. Não houve registro de queimaduras graves. Equipes de saúde municipais, estaduais e federais seguem acompanhando os atendimentos.

Após a última varredura feita pela Polícia Federal, o espaço foi formalmente transferido à ONU. As negociações foram retomadas nesta sexta-feira, e a expectativa é que o encerramento da COP30 ocorra ainda hoje.