Reprodução Vizinhos tentaram ajudar, mas os bebês de 1 anos acabaram falecendo

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade a Ester Silva Simões, mãe dos bebês gêmeos mortos em incêndio, ocorrido na última terça-feira (18). A decisão veio após audiência de custódia, realizada na quarta-feira (19).

Na decisão, o juiz Pedro Ivo Caruso D’Ippolito pontuou que não havia indícios que confirmassem abandono ou negligência por parte da mãe. Além disso, o magistrado salientou que as causas do incêndio ainda estão em investigação.

“Embora o resultado seja de extrema gravidade, os elementos até então coligidos não permitem afirmar, com a segurança necessária, que a genitora tenha agido com dolo ou culpa relevante penalmente. Assim, mostra-se adequada a concessão da liberdade, sem prejuízo de posterior reavaliação caso surjam novos elementos probatórios no curso da investigação”, diz trecho da decisão.



Curto-circuito teria causado o acidente



Na audiência, Ester Silva Simões alegou que estava na sala quando o fogo iniciou. Segundo ela, o acidente teria sido causado por um curto-circuito na rede elétrica do quarto onde os bebês de um ano estavam.

Ainda de acordo com ela, ao perceber a fumaça, tentou entrar no cômodo, que foi consumido rapidamente pelas chamas. Ester ainda teria buscado ajuda com os vizinhos

Apesar da liberdade, o juiz determinou que Ester compareça mensalmente ao juízo por dois anos, como também está proibida de sair do Rio de Janeiro, por mais de 10 dias, sem autorização judicial. O caso segue sob investigação.







