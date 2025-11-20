Shealah Craighead/Casa Branca Trump voltou havia voltado atrás e pediu para que pedida fosse aprovada

O presidente dos EUA, Donald Trump, sancionou na noite desta quarta-feira (19) o projeto de lei que determina a divulgação de todos os arquivos da investigação sobre o caso Epstein, após meses de resistência e discussões no Congresso.

A decisão veio após o aumento na pressão de integrantes do próprio Partido Republicano, que estavam à favor da medida. Trump mudou de ideia sobre a divulgação nesta semana, incentivando congressistas do partido a votarem pela proposta.

Em postagem nas redes sociais, o presidente norte-americano afirmou que os democratas estariam usando o tema para desviar o foco das vitórias de sua gestão sobre o shutdown no governo.

Caso Epstein

O financista bilionário Jeffrey Epstein, que morreu na cadeia em 2019





O magnata Jeffrey Epstein foi acusado de abuso sexual de menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual nos anos 2000. O caso foi destaque pela proximidade do bilionário de figuras poderosas, inclusive Trump, o que levantou a dúvida sobre quem poderia estar citado nos arquivos, que até então contavam com sigilo de justiça.

O caso ganhou destaque novamente neste ano após Trump não cumprir a promessa de liberar os arquivos e depois de, supostamente, democratas vazarem arquivos de Epstein.

Pela nova lei, o Departamento de Justiça estadunidense terá 30 dias para divulgar todos os documentos e comunicações ligados a Jeffrey Epstein, incluindo informações sobre a investigação de sua morte em uma prisão federal em 2019.

A legislação permite apenas a ocultação de dados que envolvam vítimas ou investigações federais em andamento, mas proíbe o departamento de reter informações por “constrangimento, danos à reputação ou sensibilidade política”.

Aprovado no Congresso

Após a iniciativa de democratas (oposição ao governo) atrair simpatia de parlamentares republicanos e ex-aliados e Trump, o avanço da pauta no Congresso ganhou força na semana anterior.

Após perceber que o Congresso avançaria de qualquer forma, Trump recuou e passou a apoiar a divulgação. Ele disse que o assunto havia se tornado uma distração para a agenda republicana.

“Não quero que os republicanos tirem o foco de todas as vitórias que tivemos”, afirmou em nova publicação nas redes sociais na última terça (18).

A Câmara aprovou o projeto por 427 votos a 1, enquanto no Senado teve aprovação unânime, sem necessidade de votação formal.





Trump e Epstein

A relação de Trump com o financista Epstein, que tinha ligações com figuras influentes ao redor do mundo, é conhecida há anos. O presidente afirma que desconhecia os crimes cometidos por ele e que havia rompido sua relação com ele muito antes das acusações virem à tona.

Antes do retorno de Trump à Casa Branca para seu segundo mandato, aliados próximos chegaram a alimentar teorias conspiratórias sobre a condução do caso pelo governo, sugerindo uma tentativa de acobertamento de informações comprometedoras presentes nos arquivos.