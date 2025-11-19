Reprodução Allany Rayanne Santos, de 24 anos

A mãe de Allany Rayanne Santos, de 24 anos, foi presa na tarde da última terça-feira (18), na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, sob suspeita de ser a mandante do assassinato da filha. A jovem foi encontrada morta, na segunda-feira (17), dentro da casa onde morava.

Além dela, um homem, apontado como executor, também foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Na ocasião, ele chegou a confessar a participação no crime e afirmou que a mãe da vítima havia ordenado o homicídio.

Segundo as investigações, a motivação do homicídio seria uma herança recebida por Allany de seu avô materno, que envolvia dinheiro e imóveis no litoral sul pernambucano.

Durante coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Eric Costa, relatou que o homem e a mãe da vítima tinham um relacionamento e que o plano era sair do estado após conseguir a quantia guardada por Allany no banco, como também os imóveis.

O crime

Allany Rayanne, de 24 anos, foi morta com golpes de arma branca dentro de casa, localizada na Rua do Pinheiro, no Residencial Neusa Garcia, em Caruaru. A jovem foi encontrada com os braços amarrados.

No dia do crime, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para o isolamento da área até a chegada da Polícia Civile e nstituto Criminalista (IC). Os suspeitos continuam presos e as investigações na Delegacia de Homicídios do município continuam.



























