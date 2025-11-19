Reprodução Passarela cai em carro na BR-116 e deixa um morto em Magé

Uma passarela desabou sobre um carro na manhã desta quarta-feira (19) na BR-116, na altura de Vila Inca, em Magé, na Baixada Fluminense. O acidente, registrado no km 124 da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, deixou uma pessoa morta e provocou interdição total nos dois sentidos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo de grande porte atingiu a estrutura, que acabou caindo sobre um automóvel que trafegava no sentido Rio de Janeiro. O fechamento da via começou às 9h30, e o atendimento segue em andamento.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e órgãos de resgate atuam no local. A perícia também foi acionada para investigar as causas do impacto que fez a passarela ceder.





A rodovia permanece completamente bloqueada, e a PRF orienta motoristas a buscarem rotas alternativas até a liberação da pista. Ainda não há previsão para a normalização do tráfego.

A ocorrência é tratada como interdição total de rodovia com óbito, e novas atualizações devem ser divulgadas ao longo do dia.