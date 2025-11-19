East2West Mãe é presa após decapitar filho e jogar cabeça em lago na Rússia

Uma mulher de 31 anos foi presa em Moscou, na Rússia, acusada de matar e decapitar o próprio filho, um menino de seis anos com deficiência. Elena Tsukanova, que trabalhava como professora, confessou o crime às autoridades e afirmou acreditar que era uma “bruxa” com poderes sobrenaturais. As informações são do The Sun.

O caso veio à tona depois que funcionários de um parque público encontraram uma mochila roxa boiando no lago Golyanovsky. Dentro dela, estava a cabeça da criança, embalada em uma sacola plástica. A polícia foi acionada e localizou o restante do corpo no apartamento da suspeita, onde também apreendeu facas e uma serra que teriam sido usadas na decapitação.

East2West Uma cabeça decepada macabra foi descoberta em uma mochila jogada no lago Golyanovsky.





Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, Tsukanova afirmou aos investigadores que era um “canal entre mundos” e realizava “experimentos com a consciência”.

Apesar das declarações, ela não apresentou um motivo claro para o assassinato. O menino, identificado como Miloslav, não conseguia andar sozinho e havia sido dado como desaparecido pela avó horas antes, sob a alegação de que estaria com o padrasto.

A polícia agora procura o padrasto da criança, que teria deixado o local antes da chegada das autoridades. A irmã mais velha de Miloslav, uma menina de nove anos, não sofreu ferimentos.

East2West A polícia foi chamada após relatos de uma cabeça encontrada na água.





O pai do menino, que havia se separado de Tsukanova em junho após um relacionamento de dez anos, soube da morte do filho por meio de um noticiário local.

Caso semelhante na Itália

Em outro episódio trágico na Europa, um menino de nove anos foi encontrado morto em Trieste, na Itália, após a mãe, uma ucraniana de 55 anos, ser suspeita de cortar sua garganta com uma faca de cozinha. Giovanni, como a vítima foi identificada, estava em uma visita sem supervisão, uma das primeiras desde o início de uma longa disputa de guarda iniciada em 2017.

East2West O torso do menino foi encontrado em um apartamento.





A polícia encontrou o corpo no banheiro do apartamento da mãe, Olena Stasiuk, após o pai da criança, Paolo Trame, relatar que havia perdido contato com o filho. De acordo com a imprensa italiana, Stasiuk vinha sendo acompanhada por tribunais e por serviços de saúde mental.





Relatórios judiciais citados pelo Corriere della Sera apontam que Giovanni já havia manifestado medo da mãe. Em uma conversa com profissionais, ele afirmou:

“Eu fico triste quando vou para a casa da mamãe… Porque eu tenho medo.” Ele relatou ainda que havia sido estrangulado por ela em outras ocasiões.

As autoridades italianas investigam a mulher por homicídio voluntário agravado.