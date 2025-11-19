Unsplash Prova do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou, na noite da última terça-feira (18), a antecipação do gabarito do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inicialmente a divulgação estava prevista para esta quinta-feira (20).

A decisão vem após a anulação de três questões . Segundo o Ministério da Educação (MEC), os quesitos semelhantes foram aparecerem em uma live. Ainda conforme a pasta, há sinais de que questões dos pré-testes teriam sido empregadas em um curso preparatório on-line.

“A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”, informou o MEC mediante nota.

Onde acessar o gabarito?

Conforme o Inep, o gabarito estará disponível, no site do órgão, a partir das 10h desta quarta-feira (19). Nesta segunda etapa do certame, os candidatos resolveram questões de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.

As provas foram aplicadas no último domingo (16). Além do gabaritos, os participantes também terão acesso aos cadernos de questões do segundo dia do Enem 2025.

Balanço

No domingo (16), durante coletiva de imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), informou que a presença, nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, foi de cerca de 70%, quantitativo semelhante às edições anteriores.

Além disso, Santana pontuou que 1,7 mil candidatos foram eliminados no último dia, por diferentes motivos. Contudo, não houve ocorrências graves nos locais de prova.

"Foram apenas situações muito pontuais, mas todos que se sentirem prejudicados poderão solicitar a reaplicação", salientou o responsável pela pasta.











