FreePik Novos temporais serão sentidos pelo Brasil nesta quarta (19)

Há previsão para chuva em todas as regiões para esta quarta-feira (19), mas em diferentes níveis de intensidade. Enquanto a precipitação ocorre de forma isolada no Sul, temporais atingem o Nordeste e áreas do Centro-Oeste.

O Sudeste está sob alerta de perigo para tempestade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em todo o Rio de Janeiro, Espírito Santo e região central e sul de Minas. Os riscos são para chuvas de até 100 mm no dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Confira a previsão do tempo para cada região.

Sul

A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo firme na maior parte da região. A chuva aparece apenas de forma fraca e isolada no litoral do Paraná, no leste de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul, sob influência do fluxo marítimo, segundo previsão do Climatempo.

O sol deve predominar em quase todo o Sul, elevando as temperaturas. Nas serras gaúcha e catarinense o tempo fica mais ameno, assim como no sul do Paraná.

Sudeste

O Climatempo indica que a formação de um sistema de baixa pressão gera uma frente fria sobre o Rio de Janeiro, que provoca pancadas de chuva no território fluminense, no interior, leste e nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, especialmente no início da manhã e à tarde, que terá risco de temporais.

Também pode chover de forma moderada a forte no norte e noroeste mineiro, com trovoadas e possibilidade de tempestades à tarde. Em São Paulo, precipitações fracas e isoladas podem ser sentidas no litoral e no leste do estado.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva seguem ocorrendo nesta quarta no norte de Mato Grosso e Goiás, podendo ser forte e com trovoadas. Nas demais áreas da região e em Mato Grosso do Sul, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva.

As temperaturas ficam elevadas com baixa umidade relativa do ar no sudeste de Mato Grosso do Sul e na metade sul de Goiás.

Nordeste

Instabilidades com pancadas de chuva aumentam na Bahia, no Maranhão e no Piauí. No oeste de Pernambuco, há chance de chuva moderada a forte.

O tempo segue firme no restante da região, segundo meteorologistas do Climatempo. As temperaturas continuam elevadas e a umidade permanece baixa no norte e leste do Piauí, no Ceará, no oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia.





Norte

O Amazonas segue com pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais, especialmente no oeste e nordeste do estado. A chuva tende a ser fraca no Acre e em Rondônia, enquanto as instabilidades aumentam e podem provocar chuva mais intensa em Roraima.

No Pará e no Tocantins, as pancadas ganham força, com potencial para chuva forte e temporais. No Amapá, as instabilidades se concentram mais na metade sul do estado.