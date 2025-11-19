Reprodução Praça de pedágio

Os novos pórticos do sistema Siga Fácil começaram a ser instalados nas rodovias de São Paulo e causam dúvidas sobre o pedágio em motoristas.

Com os pórticos do sistema Siga Fácil, os usuários irão pagar apenas pelo trecho percorrido e não por toda a extensão da rodovia, como era cobrado anteriormente, com esse sistema, os motoristas não precisam mais parar.

Cobrança de pedágios

Nessa atualização, o valor base da tarifa será o mesmo que já era cobrado na antiga praça de pedágio, a diferença é que será cobrado de acordo com o trecho percorrido. O sistema também elimina filas e diminui o risco de acidentes por paradas bruscas.

Os usuários recorrentes das vias também se preocupam se os descontos continuarão sendo concedidos. Aos usuários de tags continuam tendo 5% de desconto no valor da tarifa. Os descontos progressivos são oferecidos de acordo com a concessionária de cada rodovia.

Para os usuários que não possuem tags, o sistema identifica a placa do carro, o motorista terá até 30 dias para realizar o pagamento que, caso não seja feito, poderá gerar multa e será considerado inadimplência. Os motociclistas que circulam pelas rodovias com o novo sistema estão isentos do pagamento em trechos do Litoral Paulista, Nova Raposo e Rota Sorocabana.

O novo sistema também conta com melhorias na estrada, como obras que garantem a qualidade do asfalto, sinalização, ciclovias, iluminação, duplicações, passarelas e atendimento 24 horas, além de conexão com internet via WiFi ou 4G.

O projeto passou por consulta pública e audiências em 2019, foi reconfigurado e m 2023 e foi incorporado no projeto final 182 contribuições da sociedade civil, o projeto também contou com a assinatura de todas as prefeituras envolvidas em um convênio com o Governo do Estado.

A proposta contou com um diálogo amplo com as gestões locais, priorizando soluções integradas para mobilidade regional.



