Uma mãe matou o próprio filho de 22 anos após o jovem agredir o pai e a esposa na madrugada desta sexta-feira (12) em Araçatuba , interior de São Paulo .

Segundo o Boletim de Ocorrência , Vinicius Sanches Vital havia saido de casa para ir a um bar e chegado na residência horas depois sob o efeito de drogas e começou a agredir a esposa, de 19 anos. A mulher e o marido tentaram intervir na situação, mas Sanches, então, pegou uma arma de fogo e atirou para cima para intimidar os pais.

Após isso, pai e filho começaram uma discussão e o jovem deixou a arma cair. Tentando se defender, a mãe pegou o revólver e atirou nele.

A família chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou tentando levar Vinicius de carro para o hospital, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade de saúde.

A mãe se apresentou na delegacia logo depois. Ela foi ouvida e liberada. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio em legítima defesa

