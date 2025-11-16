Reprodução/ Kyodo / Japan Today Vulcão Sakurajima, Japão

O vulcão Sakurajima, localizado na província de Kagoshima, no sudoeste do Japão, entrou em erupção na madrugada deste domingo (16). A força da erupção fez com que uma coluna de cinzas e fumaça atingisse cerca de 4.400 metros de altitude. As informações são do Japan Today.





A atividade vulcânica continuou após a erupção inicial, o que levou a agência meteorológica do Japão a emitir alerta para queda de cinzas em áreas das prefeituras de Kagoshima, Kumamoto e Miyazaki. Não há registro de feridos ou danos a estruturas.

De acordo com o Japan Today, a primeira erupção foi registrada por volta de 00h57 deste domingo (16), na cratera Minamidake, que lançou uma coluna de cinzas e fumaça ultrapassandos 4.000 metros de altura. É a primeira vez que isso ocorre desde 18 de outubro de 2024.

Outras erupções foram registradas entre às 2h30 e 8h50 da manhã.





Na sequência das novas atividades do vulcão, grandes rochas vulcânicas foram arremessadas até a quinta estação, mas não houve registros de fluxos piroclásticos. O nível de alerta permanece em três, em uma escala que vai até cinco, mantendo o acesso à montanha restrito.

Segundo a Reuters, a mídia local informou que cerca de 30 voos de entrada e saída do Aeroporto de Kagoshima foram cancelados devido à queda de cinzas e outros motivos relacionados a erupção do vulcão.

Sakurajima, um dos vulcões mais ativos do Japão, está ligado à Península de Osumi, em Kyushu, a principal ilha do sudoeste do país. Embora originalmente fosse uma ilha, um fluxo de lava em 1914 formou uma ligação terrestre permanente com a região.