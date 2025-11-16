Paulo Pinto/Agência Brasil Candidatos chegando ao local de prova do Enem

O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 está previsto para este domingo (16). Nesta etapa do certame, os candidatos responderão a 90 questões de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática.

Assim como no primeiro dia, os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h. Nesse momento, nenhum candidato poderá acessar os locais de prova. De acordo com o edital do Enem 2025, os inscritos iniciam a avaliação a partir das 13h30.

Ainda conforme o documento, a saída dos primeiros participantes, sem o caderno de questões, começa a partir das 15h30. Para aqueles que desejam levar a prova, será necessário esperar até às 18h. Diferente da primeira etapa, a aplicação deste domingo (16) se encerra às 18h30.

O que pode ou não levar para a prova

As regras do que pode ou não ser levado ao local de prova permanecem as mesmas do primeiro dia. Caneta preta transparente é a única permitida no Enem. Como documento de identificação são aceitos: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação e E-título (na aplicativo oficial. Print não é aceito).

Celular, relógio, fone de ouvido, demais dispositivos eletrônicos e papéis com resumos e anotações devem ser guardados dentro do envelope de plástico, dado pelos aplicadores, e deixar lacrado até o final da prova. No caso dos celulares, os aparelhos devem permanecer desligados, sem alarmes ativados. A emissão de som pelo dispositivo ocasiona na eliminação do candidato.



















