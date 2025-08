Reprodução/KVERT O vulcão Krasheninnikov entrou em erupção na tarde deste sábado (02)

O vulcão Krasheninnikov, na região de Kamchatka, no leste da Rússia, entrou em erupção pela primeira vez em 600 anos neste sábado (02), lançando uma nuvem de cinzas que atingiu seis quilômetros de altura.

As informações foram divulgadas pelo Ministério de Emergência da Rússia, que também informou que o fenômeno não levou risco para áreas habitadas. A erupção tem relação direta ao terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a região na última terça (29).

Alertas

Segundo o jornal britânico The Sun , a erupção do Krasheninnikov gerou um alerta vermelho para aviões que passavam pelo local. Uma das aeronaves fez o registro inédito do vulcão em atividade.

New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years. On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake. 📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2025





Após a atividade vulcânica, um novo terremoto de magnitude 7,0 foi registrado nas Ilhas Curilas, provocando alertas de tsunami em três regiões da península.

Anel de fogo do Pacífico

Essa foi a primeira vez em que se registrou o vulcão Krasheninnikov entrando em erupção. De acordo com Equipe de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka, a última vez que ele lançou lava foi por volta de 1463, no século XV.

O vulcão de aproximadamente 1.800 m foi formado por uma enorme erupção há cerca de 39 mil anos e, por isso, é definido como um estratovulcão. Ele está localizado na península de Kamchatka, que abriga cerca de 30 vulcões ativos.





Além do Krasheninnikov, o vulcão Klyuchevskoi, considerado o mais ativo da península e um dos mais altos do mundo, entrou em erupção logo após o terremoto de terça.

O conjunto faz parte do chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, região com forte atividade vulcânica devido ao encontro das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte.