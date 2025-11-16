Reprodução/Nasa Existem cinco retrorrefletores na Lua.

Espelhos fazem parte do nosso dia a dia e estão por todos os lados. Desde aquele que carregamos na bolsa para checar o visual, até aquele que fica no banheiro, ou até mesmo aqueles utilizados em fachadas de prédios, ou itens de decoração. Mas você sabia que existem espelhos na Lua ?

Durante as missões Apolo 11, 14 e 15, realizadas no final da década de 60 e início da década de 70, três refletores lasers (LRRR) foram instalados na superfície lunar. Outros dois refletores foram deixados pelos rovers soviéticos, conhecidos como Lunokhod - primeiros robôs a pousar na Lua-, um em 1970 e outro em 1973. No total, existem cinco refletores lasers instalados no satélite. As informações são do Astronomia Real.





Esses refletores são formados por cerca de 100 a 300 pequenos espelhos, que conseguem refletir a luz vinda de qualquer direção. Os equipamentos são capazes de devolver feixes de luz emitidos por lasers de observatórios terrestres.

Reprodução/Nasa Refletores Lasers (LRRR) instalados na Lua.





Esses espelhos ainda são usados nos dias de hoje e servem para medir a precisão milimétrica da Terra em relação à Lua. O mecanismo funciona da seguinte forma: um laser é disparado aqui da terra e alcança o espelho instalado na Lua.

Para a operação ter sucesso, é necessário que o emissor tenha as coordenadas precisas da localização dos refletores. O raio de luz é refletido pelo espelho volta à Terra em aproximadamente dois segundos. Com isso, é possível calcular a distância entre a Terra e a Lua.

O primeiro refletor, instalado durante a missão Apolo 11 é o único dispositivo utilizado nos dias de hoje.

Segundo o Astronomia Real, uma das descobertas mais importantes alcançadas com o uso desses refletores é que a Lua está se afastando da Terra lentamente.

A taxa é a parecida com a do crescimento de nossas unhas: 3,8 centímetros por ano. Isso acontece devido às interações gravitacionais com o nosso satélite.