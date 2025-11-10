Reprodução/France24 Nicolas Sarkozy governou a França entre 2007 e 2012

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy será libertado da prisão e deve cumprir medidas sob supervisão judicial, segundo decisão divulgada nesta segunda-feira (10) pela Corte de Apelações de Paris. As informações foram divulgadas por agências de notícias internacionais.

A medida foi determinada menos de três semanas após o político, de 70 anos, começar a cumprir uma pena de cinco anos. Sarkozy foi condenado por participação em um esquema de financiamento ilegal de sua campanha presidencial de 2007, com recursos da Líbia.

Ex-presidente deixa a prisão

Reprodução Sarkozy deve deixar a prisão ainda nesta segunda (10)





Sarkozy deve sair do presídio de La Santé, em Paris, ainda nesta segunda. De acordo com o tribunal, ele está proibido de deixar o território francês e de manter contato com envolvidos no processo, incluindo réus e testemunhas. O julgamento da apelação deve ocorrer em uma nova audiência, possivelmente no começo de 2026.

O ex-presidente se tornou, em 25 de setembro, o primeiro chefe de Estado francês da era moderna a ser condenado à prisão. Detido desde 21 de outubro, sua defesa apresentou um pedido de libertação antecipada, negando todas as acusações.

Durante a audiência desta segunda, Sarkozy falou por videoconferência da prisão e afirmou sempre ter cumprido as exigências da Justiça, informou a AP News.

“Jamais imaginei viver a experiência da prisão aos 70 anos. Essa provação me foi imposta, e eu a enfrentei. É difícil, muito difícil”, disse.

Ele também agradeceu aos funcionários do presídio, que, segundo ele, o ajudaram a suportar “esse pesadelo”. Sua esposa, a cantora e ex-modelo Carla Bruni-Sarkozy, e dois de seus filhos acompanharam a sessão no tribunal de Paris.

Sarkozy nega acusações

Nicolas Sarkozy voltou a negar ter pedido financiamento ao ex-ditador líbio Muammar Gaddafi, episódio pelo qual foi condenado. Na legislação francesa, é comum que o réu aguarde o julgamento do recurso em liberdade, e a prisão preventiva é considerada uma medida excepcional.





O ex-presidente, que governou de 2007 a 2012, ainda responde a outros processos. No próximo dia 26 de novembro, a mais alta corte francesa deve anunciar uma decisão sobre o caso de financiamento ilegal de sua campanha fracassada de 2012. Ele também é investigado por suposta tentativa de manipulação de testemunhas no processo relacionado à Líbia.

Sarkozy já foi condenado anteriormente, em 2023, por "corrupção e tráfico de influência", em que foi acusado de tentar subornar um magistrado em troca de informações sobre um processo no qual era investigado.