Reprodução/France Guide Joias foram roubadas do Museu do Louvre em 19 de outubro

A polícia da França prendeu na noite de quarta-feira (29) outros cinco suspeitos do roubo ao Museu do Louvre, em Paris, capital francesa. As informações foram divulgadas pela procuradora responsável pelo caso, Laure Beccuau, na manhã desta quinta (30), em um programa local da rádio RTL.

Apesar das buscas e perícias realizadas, as joias avaliadas em cerca de 88 milhões de euros ( R$ 545,6 milhões) continuam desaparecidas.

Sigilo sobre as identidades dos detidos

Reprodução/WIKICOMMONS Louvre ficou fechado por dois dias após o roubo





Segundo o jornal Le Parisien, as autoridades ainda mantêm cautela sobre o perfil dos suspeitos, mas um deles já estava na mira dos investigadores após a identificação de vestígios de DNA que o ligam diretamente ao crime.

De acordo com informações da imprensa francesa, trata-se de um dos dois motociclistas envolvidos no roubo, preso em Paris. O quarto integrante do grupo e o mandante da ação ainda não foram encontrados.

Esse suspeito, segundo as investigações, já havia sido identificado e estava sob vigilância. A partir dele, a polícia chegou aos outros quatro detidos, dos quais três deles seriam pessoas próximas ao motociclista, também presas na capital francesa. Para a procuradora, esses novos suspeitos podem ajudar a esclarecer detalhes sobre a execução do crime.

Dois suspeitos presos no sábado

No último fim de semana, dois outros envolvidos já haviam sido presos e indiciados. Eles admitiram “parcialmente” a participação no roubo, ocorrido em uma das galerias do museu.

Beccuau explicou que os dois ficaram quase 96 horas em custódia e só reconheceram o crime após resistirem inicialmente às acusações. Com as novas prisões, sobe para sete o número de detidos pelo crime que repercutiu no mundo todo.





A procuradora disse que um deles confirmou estar presente no local do roubo, mas sem especificar se chegou a entrar na galeria de Apolo, de onde as joias foram levadas.

Ainda segundo ela, as novas prisões não têm relação direta com as declarações dos dois primeiros suspeitos, que ela descreveu como criminosos de baixo escalão, com base nos antecedentes criminais.

O roubo

Em 19 de outubro, ladrões invadiram o Museu do Louvre em plena luz do dia usando um guindaste, quebraram uma janela da Galeria de Apolo, onde ficam joias da antiga realeza francesa, e levaram itens da coroa avaliadas em mais de R$ 545 milhões. De acordo com a polícia, ao menos quatro pessoas participaram do roubo, que durou cerca de sete minutos.

O Le Parisien aponta que a investigação segue em andamento, enquanto as autoridades tentam localizar os líderes do grupo e o paradeiro das joias roubadas.