Na noite em que o Brasil se uniu em torno do amor e da solidariedade, um silêncio tomou conta do palco do Teleton 2025. Foi quando o Rabino Sany Sonnenreich mais conhecido como “Rav Sany” pela sétima vez consecutiva, ergueu sua voz — não apenas como líder espiritual, mas como um comunicador que fala a língua do povo brasileiro.

Rav Sany emocionou o público ao relembrar uma frase dita por seu avô, um sobrevivente do Holocausto:

“Meu neto, não é a dor que nos destrói. É quando deixamos de cuidar da dor do outro.”

Essas palavras ecoaram com ainda mais força quando o rabino contou sua experiência visitando a AACD. Lá, conheceu Daniel, um menino de 9 anos que perdeu o movimento das pernas em um acidente. Durante meses, ele perguntava à mãe: “Por que eu?”

Mas ao ver outras crianças sorrindo, mesmo diante de suas limitações, Daniel entendeu:

“Mãe, eu não perdi as pernas. Eu ganhei asas.”

Hoje, Daniel é voluntário na mesma instituição que o acolheu — um testemunho vivo de que a dor pode se transformar em propósito, e a fragilidade, em força.

Fé, paz e humanidade

O rabino encerrou sua fala com um chamado que ultrapassou religiões, fronteiras e diferenças:

“Que este palco seja também um grito pela paz, pela união entre os povos, pelo respeito às diferenças e pela defesa dos direitos humanos. O Teleton nos ensina que o amor não tem religião, cor, idioma ou fronteira. O amor é a língua universal que nos conecta ao Criador.”

Em tempos de conflitos e incertezas, as palavras de Rav Sany lembraram ao Brasil que a fé verdadeira se manifesta quando o ser humano escolhe cuidar do outro.

Uma tradição que inspira o país

Quem é Rav Sany: Presidente do Instituto Rav Sany de Comunicação e Cultura Judaica, Grupo Sonnen e RS Prime Club, o rabino é conhecido por levar mensagens de espiritualidade, sabedoria e esperança a milhões de pessoas através de seus livros, programas de TV e palestras.

Sua presença anual no Teleton se tornou símbolo de união inter-religiosa e de compromisso com o bem coletivo.

Com sua sétima participação consecutiva, Rav Sany reforça um legado de fé ativa, aquela que não apenas acredita, mas transforma, cura e ilumina



Rav Sany Rabino Sany Sonnenreich, mais conhecido como Rav Sany, é presidente do Instituto Rav Sany de Comunicação e Cultura Judaica - Sonnen Group e RS Prime Club. O IRS (instituto) é membro da entidade Olami, uma rede com 320 unidades pelo mundo focadas em direcionar o público jovem a uma vida de valores. Ele, que apresenta aos domingos o programa Rav Sany Live Show pelo +SBT, SCC SBT e rede Mais Família de TV, tem forte presença nas redes sociais Youtube, Instagram, TikTok e Facebook (@byravsany) com mensagens de vida rápidas, bem-humoradas, inspiradoras e motivantes numa linguagem acessível a todos. Constantemente é chamado como porta-voz do judaísmo, na imprensa, em apresentações públicas e em podcasts. www.ravsany.com

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG