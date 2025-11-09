Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio discursa no jantar da CONIB



Na noite deste sábado (08), diversas autoridades marcaram presença no jantar de abertura da 56ª Convenção da Confederação Israelita do Brasil (CONIB).

O evento reuniu a comunidade judaica com líderes, políticos e personalidades para dialogar sobre as relações entre Brasil e Israel e sobre a própria comunidade juidaico-brasileira.

O jantar, que precede a convenção, aconteceu no Salão Marc Chagall no Clube A Hebraica, na capital paulista.

Cláudio Lottenberg, presidente da CONIB, recebeu os convidados e conduziu a cerimônia.

Ao Portal iG, comentou sobre a relação entre Brasil e Israel:

“Nós, judeus brasileiros, temos um prazer enorme em participar da vida brasileira. Esse país é um país que recebe a todos. Nós sabemos que existe um elemento de tensão entre esse governo e o governo de Israel, que não se justifica. A gente precisa rapidamente resolver isso, porque as relações entre os dois países transcendem os governos e elas têm que ser mantidas. É a própria história da fundação de Israel, patrocinada pela interlocução do ministro brasileiro (das Relações Exteriores) Oswaldo Aranha”. _

A relação Brasil-Israel e o conflito entre as Forças de Defesa de Israel (IDF) e o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, foram os temas mais explorados nos discursos, tanto de Lottenberg quanto dos governadores presentes.

Em sua fala, Lottenberg defendeu a postura de Israel e criticou o governo do Irã:

“Nenhum povo tem a obrigação de ser vítima novamente, esse é o nosso nunca mais. Enquanto o Irã e outros atores continuarem financiando o terror, não teremos paz”.

O discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi o mais aguardado da cerimônia,

“_São Paulo é muito grato à comunidade judaica, muito grato ao povo de Israel. A gente tem que compartilhar isso, fazer a nossa parte, principalmente em um momento em que a gente às vezes se aborrece com algumas atitudes. Não faz sentido, por exemplo, o Brasil abandonar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Mas esse tempo sombrio vai acabar e o Brasil vai voltar para a Aliança”. _

Ao comentar sobre a viagem que fez para Israel com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que também esteve presente no evento, Tarcísio declarou:

“Não é fácil ser escolhido por Deus, e vocês foram e fazem a diferença”

Gabriel Barros / Portal iG Ronaldo Caiado no jantar da CONIB



Em entrevista ao iG, Ronaldo Caiado demonstrou sua admiração pelo Estado de Israel:

Gabriel Barros / Portal iG Cláudio Castro discrusa no jantar da CONIB

“Um país que tem 22 mil km², um pequeno espaço de terra. É um país que vive da pesquisa, da ciência e da qualidade da educação, trazendo cada vez mais alternativas para as pessoas viverem com mais dignidade e qualidade. É um país que eu admiro por ter sua base construída na solidariedade ao ser humano”.



Também subiram ao palco o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) e, sob aplausos, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que comparou o conflito em Gaza com a Operação Contenção, que chocou o país com um resultado de mais de 100 mortos no dia 28 de outubro:

Presenças de autoridades

“O Rio de Janeiro e o Brasil experimentaram, nesta semana, sair da inércia. Fazer parte de um processo de pacificação é não permitir a violência. Vocês sabem o que é lutar pelo direito de ir e vir” e criticou o Governo Federal e o Poder Judiciário “Não aceitaremos mais instituições narco-terroristas. Não aceitaremos mais que o Judiciário, com todo o respeito que eu tenho a ele, e o governo central apoiem terroristas”.

Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO) e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) não estiveram presentes, mas enviaram vídeos de apoio à CONIB.

Também estiveram presentes no evento o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o ex-governador de São Paulo, João Dória (sem partido), a assessora especial da presidência da República, Clara Ant (PT), os ministros Verônica Neufeld do Supremo Tribunal Militar e Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União, além de parlamentares e do Cônsul do Estado de Israel, Rafael Erdreich, que agradeceu à CONIB em nome de Israel e lamentou que “A ferida do antissemitismo ressurge”.