Reprodução/Prefeitura de Indaiatuba Programa municipal de Indaiatuba é investigado após alunos de alta renda receberem bolsas destinadas a estudantes em vulnerabilidade

Estudantes de faculdades particulares com alta renda em Indaiatuba (SP) receberam, entre 2023 e 2025, cerca de R$ 513 mil em bolsas da prefeitura destinadas a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As informações são do Fantástico.

O benefício faz parte do programa municipal Passe Bolsa, criado há cerca de 20 anos, que prevê o reembolso de mensalidades para estudantes de baixa renda matriculados em cursos superiores ou técnicos.

Após a descoberta das irregularidades, a prefeitura demitiu a servidora responsável pela análise das concessões e notificou os beneficiários irregulares a devolver os valores.

A lei que institui o Passe Bolsa estabelece que o reembolso só pode ser concedido a estudantes com comprovação de necessidade financeira, excluindo casos de segunda graduação ou pós-graduação. Ainda assim, ao menos 25 alunos que não se enquadrariam nas exigências legais teriam recebido o auxílio, conforme a apuração do Fantástico.

Casos apurados

Uma das beneficiárias é Ísis Furlan, formada em administração e atualmente estudante de medicina. Nas redes sociais, ela exibe registros de viagens ao exterior, incluindo um estágio no Japão, e atua em uma clínica de estética de alto padrão.

Quando questionado pela equipe do Fantástico, o pai de Ísis defendeu o recebimento da bolsa. “Desde quando só pessoas vulneráveis têm direito a alguma bolsa?”, comentou o pai da estudante.

Em mensagem ao programa, Ísis afirmou que “não tem nada a esconder” e que é “apenas uma estudante que fez inscrição”.

“Se a prefeitura não ajudasse ela a pagar a faculdade de medicina, ela conseguiria estudar? Ah, ela conseguiria mesmo assim. Então você começa a fazer qual é o conceito de vulnerabilidade”, comentou um promotor ouvido pela reportagem

O reembolso concedido a Ísis somou R$ 55 mil.

Outra beneficiária é Samya Arthuzo, também estudante de medicina, que recebeu R$ 33 mil entre 2024 e 2025. A jovem mora em um condomínio onde as casas são avaliadas entre R$ 5 milhões e R$ 7 milhões, e sua mãe é procuradora no município de Salto (SP), com salário mensal de R$ 41 mil.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Samya comentou sobre um estágio que realizou em Orlando, nos Estados Unidos. “Eu achei que eu ia gastar muito e, enfim, na realidade, como eu consegui ficar na casa dos meus padrinhos, eu não estou gastando com quase nada”, comenta a estudante.

Os pais de Samya afirmaram em nota que, no momento da inscrição, “não havia indicação de que o benefício estivesse restrito a pessoas carentes”, segundo o Fantástico. A legislação municipal, de 2005, no entanto, define que o auxílio é destinado exclusivamente a famílias que comprovem carência financeira.

A estudante Luana Scallet, aprovada para receber o benefício em 2025, também cursa medicina e vive em um condomínio fechado. Seus pais são donos de uma das principais imobiliárias da cidade. Ela recebeu R$ 10.145 (aproximadamente US$ 1,800) em reembolsos durante os primeiros meses de 2025, mesmo registrando viagens recentes à Argentina, Uruguai e Itália.

Em nota, a família informou que a bolsa foi concedida “seguindo rigorosamente todos os critérios e requisitos”, segundo o Fantástico.

Investigação e providências

O prefeito Custódio Tavares Dias Neto (MDB) declarou ao Ministério Público que está realizando um levantamento para identificar pagamentos indevidos e que os estudantes cadastrados em 2025 “estão dentro das regras”. O Fantástico, porém, teve acesso a fichas de inscrição que indicam o contrário.

O secretário de Negócios Jurídicos, Tiago, disse ao programa que a administração ainda apura se houve erro da servidora ou “má prestação de informações por parte do beneficiário”.

Em nota, a Prefeitura de Indaiatuba informou que “em 2024 identificou inconsistências no programa Passe Bolsa”, resultando na demissão da servidora responsável e na notificação dos alunos para devolução dos valores.





Segundo documentos da prefeitura e do Ministério Público obtidos pelo Fantástico, 170 estudantes receberam recursos do Passe Bolsa entre 2023 e julho de 2025, totalizando R$ 967 mil. Mais da metade do montante foi destinada aos 25 alunos com indícios de irregularidade.