/vídeo/YouTube/China Central Television O que se sabe sobre os astronautas à deriva no espaço

Em meio à apreensão causada por um incidente que deixou três astronautas chineses à deriva na órbita terrestre, a vida na estação espacial Tiangong, também chamada de “Palácio Celestial”, continua em ritmo intenso, com experimentos científicos, treinos físicos e até momentos de descontração.

Os astronautas Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie deveriam ter voltado à Terra nesta quarta-feira, mas seguem em órbita após a cápsula da missão Shenzhou-20 ser atingida por um fragmento de detrito espacial. A Agência Espacial Tripulada da China (CMSA) informou que o impacto danificou o casco da nave, obrigando os engenheiros a suspender o retorno enquanto verificam se o veículo ainda oferece segurança para a reentrada.

Enquanto aguardam novas instruções, os tripulantes dividem o espaço com a equipe recém-chegada da Shenzhou-21, lançada na última sexta-feira. Juntos, os grupos realizam experimentos inéditos, como testes com vermes aquáticos planos, conhecidos pela impressionante capacidade de regeneração, e a instalação de novos escudos de proteção contra detritos espaciais.

A rotina a bordo é marcada pela disciplina. Os astronautas dedicam cerca de duas horas diárias a exercícios físicos para evitar a perda de massa muscular e óssea, e seguem uma alimentação balanceada, com refeições embaladas a vácuo. Ainda assim, há espaço para criatividade: em um raro momento de lazer, a tripulação protagonizou o primeiro churrasco espacial da história chinesa.





Um vídeo exibido pela emissora estatal CCTV mostra o trio preparando asinhas de frango em um forno elétrico adaptado para o ambiente sem gravidade. As imagens mostram os pedaços de carne flutuando dentro do forno antes de serem servidos, em uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

“No momento em que as asinhas entraram no forno, todos ficaram cheios de ansiedade”, brincou o astronauta Zhang Hongzhang, enquanto o colega Wu Fei celebrava o feito: “Comida gourmet aqui!”.